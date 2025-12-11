11 दिसंबर 2025,

रतलाम

गंदी बात : मेडिकल कॉलेज में लगातार दो दिन तक छात्राओं से छेड़छाड़

मेडिकल कॉलेज कैंपस में छात्राओं से छेड़छाड़ वास्तव में सुरक्षा में बड़ी चूक है।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Dec 11, 2025

ratlam medical college news

ratlam medical college news


रतलाम. मेडिकल कॉलेज कैंपस में मेडिकल छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। पहला मामला बुधवार की रात करीब आठ से नौ बजे के बीच का है जबकि लगातार दूसरे दिन गुरुवार की शाम को भी एक अन्य मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात हो गई। इसके बाद मेडिकल स्टूडेंट और इंटर्न में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पहले डीन डॉॅ. अनिता मुथा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की और बाद में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पहुंचकर अपनी बात रखी। थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया डीन की तरफ से आवेदन मिला है। फरियादी को बुलाया गया है और इसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। यह सब हुआ जबकि कॉलेज में पुलिस की चौकी है।

मेडिकल कॉलेज के इंटर्न प्रथम शर्मा ने बताया कि गुरुवार को कैंपस में ही पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर पैदल जा रही मेडिकल छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई। पैदल जाने के दौरान अचानक ही एक बाइक सवार तेज गति से आया और छात्रा के पास पहुंचकर बाइक धीमी कर छेड़छाड़ कर भाग निकला। यह जानकारी स्टूडेंट और इंटर्न को रात में ही पता चल गई थी। इसके बाद गुरुवार को डीन को इसकी सूचना दी और उनसे मुलाकात की। दिन में बैठक में होने के कारण हम वहीं मौजूद रहे और शाम को डीन की तरफ से हमें पत्र दिया जिसे लेकर चौकी पर गए और वहां से शाम को थाने पहुंचे।

दूसरे दिन भी हुई घटना

बुधवार की रात की घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश था ही। इसी तरह की एक और घटना गुरुवार की शाम को दोबारा दूसरी मेडिकल छात्रा के साथ हो गई। इससे मेडिकल स्टूडेंट और इंटर्न का गुस्सा और भडक़ गया। शाम करीब छह बजे 50 से ज्यादा स्टूडेंट और इंटर्न औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने जा धमके। इनमें से अगुवाई करने वाले कुछ स्टूडेंट और इंटर्न ने टीआई सत्येंद्र रघुवंशी से मुलाकात कर उन्हें डीन का पत्र देकर कार्रवाई की मांग रखी।

घटना पर संज्ञान लिया जाए

मेडिकल कॉलेज कैंपस में छात्राओं से छेड़छाड़ वास्तव में सुरक्षा में बड़ी चूक है। इस तरह की वारदात नहीं होना चाहिए। कॉलेज प्रबंधन को चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए जिससे दोबारा ऐसी घटना नहीं होने पाए।

डॉ. प्रवीणसिंह बघेल, अध्यक्ष एमटीए रतलाम इकाई

छात्राओं से छेड़छाड़ गंभीर मामला

मेडिकल कॉलेज परिसर में मेडिकल स्टूडेंट से छेड़छाड़़ गंभीर मामला है। हम सुरक्षा गार्ड की संख्या तो बढ़ा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे भी बढ़ाएंगे। स्टूडेंट और इंटर्न को भी कहा गया कि वे ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर रखें। पुलिस में लिखित शिकायत दी गई है।

डॉ. अनिता मुथा, डीन, मेडिकल कॉलेज

Updated on:

11 Dec 2025 11:10 pm

Published on:

11 Dec 2025 11:09 pm

