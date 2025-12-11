गंदी बात : मेडिकल कॉलेज में लगातार दो दिन तक छात्राओं से छेड़छाड़

रतलाम. मेडिकल कॉलेज कैंपस में मेडिकल छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। पहला मामला बुधवार की रात करीब आठ से नौ बजे के बीच का है जबकि लगातार दूसरे दिन गुरुवार की शाम को भी एक अन्य मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात हो गई। इसके बाद मेडिकल स्टूडेंट और इंटर्न में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पहले डीन डॉॅ. अनिता मुथा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की और बाद में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पहुंचकर अपनी बात रखी। थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया डीन की तरफ से आवेदन मिला है। फरियादी को बुलाया गया है और इसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। यह सब हुआ जबकि कॉलेज में पुलिस की चौकी है।