Ratlam में चांदी में एक दिन में 10 हजार रुपए का जबरदस्त उछाल, अब हो गए यह दाम

स्थानीय बाजार में जहां चांदी एक लाख 82 हजार 500 रुपए हो गई। वहीं वायदा बाजार(एमसीएक्स) में इसका भाव एक लाख 90 हजार बताया जा रहा है। यानी खुले बाजार से करीब साढ़े सात हजार रुपए ऊंची चल रही है। यह एक बड़ा अंतर है। जानकारों के अनुसार अगर वायदा में चांदी 1.90 लाख है तो स्थानीय बाजार में एक लाख 85 हजार रहना चाहिए। इससे आगे तेजी की संभावना है।