ट्रक में जा घुसा दूध से भरा टैंकर, कैबिन में फंसा ड्राइवर 1 घंटे मशक्कत के बाद क्रेन से निकाला गया

ट्रक में जा घुसा दूध से भरा टैंकर (Photo Source- Patrika Input)
Milk Tanker Hit Truck : मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान तक गवा रहे हैं। ताजा भीषण हादसे की खबर रतलाम जिले के जावरा से सामने आई है। अनुभाग से गुजरने वाले महू-नीमच हाइवे पर ग्राम परवलिया के पास मंदसौर से दूध लेकर जावरा जा रहा टैंकर तेज रफ्तार के चलते वाहन से संतुलन खो बैठा और आगे जा रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटनाक्रम में टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके अंदर टैंकर चालक बुरी तरह से फंस गया।
हादसे के बाद राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कैबिन में फंसे ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे की मदद के बाद हाइड्रा क्रेन की मदद से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। वहीं, उपचार के लिए एंबुलेंस की मदद से शासकीय अस्पताल भिजवाया गया।
मामले की जानकारी देते हुए ढोढर चौकी प्रभारी रघुवीर जोशी ने बताया कि, जिस ट्रक से वो टकराया वो फरार हो गया, लेकिन यह ओवर स्पीड में था, इसलिए अपना संतुलन खो गया और टकरा गया। हादसे के कारण कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम लग गया। जबकि, टक्कर के बाद लोग भयभीत हो गए क्योंकि, जिसे वो पेट्रोल का टैंकर समझ रहे थे, बाद में पता चला कि, वो दूध का टैंकर है। कटिंग कर निकालने के
हादसे का शिकार दूध का टैंकर जोधपुर से भरकर मक्सी जा रहा था, तभी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के चलते जिला नरसिंहगढ़ निवासी टैंकर चालक सूरज सोनी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचे राहुल उपाध्याय और जितेंद्र व्यास ने हाइड्रा क्रेन की मदद से कैबिन खींचकर फंसे ड्राइवर को निकाला और उपचार के लिए रवाना किया।
