ट्रक में जा घुसा दूध से भरा टैंकर, कैबिन में फंसा ड्राइवर 1 घंटे मशक्कत के बाद क्रेन से निकाला गया

Milk Tanker Hit Truck : मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान तक गवा रहे हैं। ताजा भीषण हादसे की खबर रतलाम जिले के जावरा से सामने आई है। अनुभाग से गुजरने वाले महू-नीमच हाइवे पर ग्राम परवलिया के पास मंदसौर से दूध लेकर जावरा जा रहा टैंकर तेज रफ्तार के चलते वाहन से संतुलन खो बैठा और आगे जा रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटनाक्रम में टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके अंदर टैंकर चालक बुरी तरह से फंस गया।