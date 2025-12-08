खाद: रात 9 बजे से किसान नकद वितरण केंद्र पर डटे

रतलाम. खाद को लेकर किसान इतने परेशान है कि रात 9 बजे से घर-बार छोडकऱ नकद वितरण केंद्र पर ढेरा जमा कर रात गुजारने के मजबूर हैं। ईमलीपाड़ा से आए दिलीपनगर नकद वितरण केंद्र पर आए किसान रमेश ने बताया कि टोकन के लिए शाम से घर से आकर यहां नंबर लगाया हैं, ताकि सुबह जल्दी मिल जाए। तीन बीघा में मक्का लगा रखी और गेहूं भी लगाए हैं। खाद की आवश्यकता हैं, आसपास खाद नहीं मिल रहा हैं। सरवन जामुनिया से आए किसान कैलाश ने भी बिस्तर लेकर केंद्र पर टोकन के लिए रात्रि विश्राम करते नजर आए। रात 9 बजे तक यहां 50 से अधिक दस्तावेजों की कतार किसान लगा चुके थे, कुछ तो चले गए लेकिन कुछ यहीं कंबल आदि सामग्री लेकर रात काटने के लिए रूक गए, ताकि सुबह जल्दी टोकन के बाद खाद मिल जाए।



निजी खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण किया

किसानों को उर्वरक की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों उर्वरक दुकानों का सतत् भ्रमण किया जा रहा है। अनुभाग सैलाना के अंतर्गत एसडीएम तरुण जैन के निर्देशन में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महमूद अली ने निजी खाद वितरण संस्थानों का निरीक्षण किया। संस्थानों के संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए गए।



अधिकारी सुनिश्चित करें किसानों को आसानी से मिले

अधिकारी कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को आसानी से उर्वरक मिल जाए। किन फसलों में यूरिया की आवश्यकता होती है, कितने रकबे में कितनी मात्रा में उपयोग होता है इसकी जानकारी उपलब्ध करवाए। ब्लॉक वाईज किसान एवं खपत की जानकारी उपलब्ध करवाए। यह निर्देश कलेक्टर मिशा सिंह ने कलेक्ट्रेट कक्ष में उर्वरक वितरण व्यवस्था एवं उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उर्वरक वितरण की सतत मानीटरिंग करें। बैठक में उप संचालक कृषि नीलम चौहान, उपायुक्त सहकारिता भाटी, जिला विपणन अधिकारी यशवर्धन सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।