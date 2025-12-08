Ratlam की सांसों में जहर घोल रहा धुआं और धूल, क्योंकि हम मास्क पहनना भूल गए

रतलाम। हमारी सांसों में धूल और धुआं जहर घोल रहा है। यह जहर इतना धीमा है कि इसका जब गंभीर असर होता है, तब जाकर इसका नुकसान पता चलता है। छह माह में रतलाम रेंज के रतलाम, मंदसौर और नीमच में 1123 लोग 108 एंबुलेंस से अस्पताल में ऑक्सीजन लेवल बिगड़ने के बाद पहुंचे है। इसमें सबसे अधिक मरीज रतलाम और दूसरे नंबर पर अस्पताल जाने वालों की संख्या में मंदसौर का नंबर है। इसके बाद भी इस बारे में परवाह किसी को नहीं है। हम कोरोना जाने के बाद मास्क लगाना भूल गए है। यह हालात तब है, जब रतलाम में चारों तरफ सिटी फोरलेन निर्माण कार्य तेजी से जारी है व इसकी वजह से वायु प्रदूषण हर दिन 100 इंडेक्स से अधिक रहता है।