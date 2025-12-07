रतलाम। नीमच-रतलाम रेलवे दोहरीकरण कार्य दिसंबर में पूरा होने का कार्य तीन माह पिछड़ गया है। इस कार्य को इसी माह में समाप्त होना था, अब यह अगले साल मार्च तक पूरा होगा। इससे इसी माह रेलवे सेफ्टी कमीश्नर का निरीक्षण दौरा टाल दिया गया है। रेलवे मंत्रालय से पश्चिम रेलवे को मिली फटकार के बाद अब पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता रतलाम से चंदेरिया तक किए काम को देखने 16 दिसंबर को आ रहे है। काम में पिछड़ने की एक बड़ी वजह मंदसौर में शिवना नदी के ब्रिज पर जो गर्डर डलना थी, वो गलत तरीके से डाल दी गई। अब इसके सुधार की कयावद शुरू की गई है। रेलवे परियोजना की समय सीमा पिछड़ने से सबसे बड़ा नुकसान यह होगा की रतलाम को जो सुविधाएं नीमच तक जनवरी माह में मिलना थी, अब वो चार से पांच माह बाद अप्रेल-मई तक मिलेगी।