कैसे बनेगी केंद्र में कांग्रेस की सरकार ? राहुल गांधी की करीबी ने खोला राज…

यह बात कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता पूर्व सांसद तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने सैलाना में कही। सैलाना पहुंची नटराजन गुरुवार सुबह मीडिया से चर्चा कर रही थी। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत भी मौजूद थे। नटराजन ने कहा कि पूरे देश के 550 जिलों में रतलाम के जिलाध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत जैसे ऊर्जावान नेताओं को कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बनाया हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पर बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा हैं। आदिवासी अंचल में गांव गांव तक कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी की दोगली नीतियों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। कांग्रेस गेहलोत के नेतृत्व में सार्थक दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही हैं।

