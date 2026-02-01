Mahashivratri2026 : रतलाम मंडल से होकर होली स्पेशल 6 ट्रेन चलेगी

ट्रेन नंबर 02200 बांद्रा -वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल प्रत्येक शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 5.10 बजे चलकर रतलाम मंडल के दाहोद दोपहर 12.43/12.45, रतलाम 2.30/2.40, नागदा 3.43/3.45, उज्जैन शाम 4.55/5.10 एवं मक्सी6.00/6.02 होते हुए अगले दिन सुबह 5 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। ट्रेन 7 मार्च से 28 मार्च तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन नंबर 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांद्रा स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से शाम 4.50 बजे प्रस्थान कर रतलाम मंडल के मक्सी सुबह 3.05/3.07, उज्जैन 3.50/4.00, नागदा 5.08/05.10, रतलाम 6.05/6.15 एवं दाहोद7.39/7.41 होते हुए अगले दिन शाम 4.10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। ट्रेन 5 मार्च से 26 मार्च तक चलेगी। दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, उधना, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, बियावरा राजगढ़, चाचुरा बिनागंज, रूठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, डबरा एवं दतिया स्टेशनों पर ठहराव होगा। इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्‍लीपर क्‍लास एवं जनरल सेकंड क्‍लास कोच होंगे।