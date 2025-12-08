8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#IncomeTax : नोटिस का जवाब नहीं दिया तो लगेगी पेनल्टी

यदि करदाता विभाग से मिले नोटिस का जवाब नहीं देता है तो जीएसटी विभाग पेनल्टी लगा सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Dec 08, 2025

ratlam income tax news

ratlam income tax news

रतलाम. यदि करदाता विभाग से मिले नोटिस का जवाब नहीं देता है तो जीएसटी विभाग पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी व किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए नोटिस मिलने पर उसका समय पर जवाब देवें। यह बात मुख्य वक्ता जेपी डफरिया ने कही। वे कर सलाहकार परिषद् की स्टडी सर्किल की बैठक में जीएसटी अधिनियम की धारा 73,74 एवं 122 के बारे में सदस्यों को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नोटिस प्राप्त होने पर सर्वप्रथम कौन सी धारा में नोटिस है यह देखे। कौन सी धारा का कब उपयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखे। यदि आप करमुक्त वस्तु का व्यापार कर रहे हैं तो धारा 73 में पेनल्टी नहीं लगेगी। अध्यक्षता सी बी रावत ने की। दोनों वक्ताओं को स्मृति चिह्न एवं एसडी पुरोहित अवार्ड गौरव चौरडिय़ा, जयेश खिमेसरा, राजेश खाबिया, पुष्पराज छजलानी ने प्रदान किए। संचालन सचिव राकेश भटेवरा ने किया। आभार मनीष गुगलिया ने माना।

पूर्व के कोर्ट निर्णयों की जानकारी दें

आयकर अपील को लेकर के सीए एसएल चपलोत ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपील के दौरान करदाता अपील अधिकारी को पूर्ण तथ्य बताएं। साथ ही पूर्व में हुए कोर्ट के निर्णयों की भी जानकारी दें । अपील के साथ में निर्धारित फीस का भुगतान कर चालान संलग्न करें। डिमांड आर्डर एवं ग्राउंड्स ऑफ़ अपील भी लगाए। स्टेटमेंट ऑफ़फैक्ट्स एवं ग्राउंड्स ऑफ़ अपील में क्यों अपील कर रहे है उसकी जानकारी भी देें।

इन्होंने लिया चर्चा में भाग

चर्चा में दिलीप पाटनी, अरविन्द मेहता, अंचल मूणत, संदीप मूणत, माधव काकानी, अशोक भंडारी, केदार अग्रवाल, विवेक खंडेलवाल, रजनीश जैन, अनिल परवाल, निशिथ दासोत, मोहित श्रीमाल आदि ने भाग लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 10:56 pm

Published on:

08 Dec 2025 10:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #IncomeTax : नोटिस का जवाब नहीं दिया तो लगेगी पेनल्टी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाद: रात 9 बजे से किसान नकद वितरण केंद्र पर डटे

रतलाम

MP BOARD EXAM : 10वीं-12वीं परीक्षा का रिजल्ट सुधारने पर जोर

UP Board Exam 2026 Dates (Image-Freepik)
रतलाम

रेल मंत्रालय से फटकार, अधूरे काम की गति देखने 16 दिसंबर को आएंगे प​श्चिम रेलवे महाप्रबंधक

ratlam railway news
रतलाम

2 साल बंद रहेगी MP की ये ट्रेन, वापस आते ही दिन में चलेगी 3 बार, बन रहा कॉरिडोर

mp heritage train heritage corridor construction simhastha 2028
रतलाम

#Ratlam में रखबदेव बाबा साहब जैन मंदिर, यहां एक या दो नहीं, 100 से अधिक मूर्तियां

रखबदेव जैन श्वेताम्बर बाबा साहब मंदिर अष्टम तीन दिवसीय ध्वजारोहण महोत्सव
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.