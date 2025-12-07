MP BOARD EXAM : 10वीं-12वीं परीक्षा का रिजल्ट सुधारने पर जोर

जिले में जिन स्कूलों का परिणाम पिछले साल 30 फीसदी से कम आया है, उन्हें परिणाम बेहतर करने का लक्ष्य दिया गया है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में समीक्षा बैठक लेकर लक्ष्य तय किया है। खराब परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा पांच से 13 जनवरी तक होंगी। वहीं 10वीं की छह से 13 जनवरी तक आयोजित होंगी। दोनों कक्षाओं के परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक होंगी। पहली बार प्री-बोर्ड परीक्षा के दिन भी कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसमें अगले दिन के विषय की तैयारी कराई जाएगी। परीक्षा देने बच्चों को करीब एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा।