रतलाम

200 से ज्यादा घरों पर गरजेगा बुलडोजर, बनेगा 18 मीटर चौड़ा फोरलेन

MP News: बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी। सिटी फोरलेन विस्तार (Road Widening) में आने वाले ढाई सौ से ज्यादा मकानों पर निगम ने लाल निशान लगाए, 3 दिन का अंतिम नोटिस जारी।

रतलाम

image

Akash Dewani

Dec 04, 2025

bulldozer action ratlam city fourlane construction road widening mp news

last notice to 200+ house owners in fourlane construction project (Patrika.com) (Patrika.com)

Bulldozer Action: रतलाम शहर के चादनीचौक से लक्कडपीठा होते हुए बाजना बस स्टैंड तक बनने वाले सिटी फोरलेन बनाने के लिए सडक़ की चौड़ाई (Road Widening) के दायरे में आने वाले मकानों के बाहर निशान लगाकर तीन दिन का अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। (mp news)

नोटिस में लिखा- खुद तोड़ो नहीं तो चलेगी जेसीबी

नोटिस में लिखा है तीन दिन की अवधि में मकान मालिक खुद तोड़े या फिर निगम इनको तोड़ेगी। यानी जेसीबी इन पर चलेगी। कुछ लोगों को बुधवार की शाम को नोटिस निगम से जारी हो गए है। ऐसे करीब ढाई सौ मकान मालिक हैं जिन्हे नोटिस जारी किया जा रहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई होगी।

18 मीटर चौड़ा बनेगा फोरलेन

चांदनीचौक से बाजना बस स्टैंड तक बनने वाला सिटी फोरलेन 18 मीटर चौड़ा होगा। इसमें दोनों तरफ फुटपाथ और डेनेज लाइन के साथ ही रोड डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी। शहर के अन्य जगह बनाए गए सिटी फोरलेन जैसा ही यह भी बनेगा। नगर निगम ने निगम अधिनियम की धारा 307 (1) अ के तहत यह अंतिम नोटिस जारी किया है। कुछ को छोड़कर सभी को यह नोटिस अंतिम नोटिस है और इसके बाद किसी तरह का नोटिस जारी करने की जरुरत नहीं पड़ती है।

कई मकान दो मंजिला भी

लक्कड़पीठा रोड पर कई मकान ऐसे हैं जो दो मंजिला हैं। इनके भूतल पर सड़‌क की नपती के बाद लाल निशान लगा दिए हैं। भूतल पर लगाए गए निशान के अनुसार ही दूसरी मौजेल का हिस्सा भी अतिक्रमण के दायरे में आता है और उसे भी ध्वस्त किया जाएगा। ऐसे करीब एक दर्जन से ज्यादा मकान दायरे में आ रहे हैं। (mp news)

नोटिस जारी किए जा रहे

चांदनीचौक से बाजना बस स्टैंड तक बनने वाले सिटी फोरलेन के दायरे में आने वाले सवा दो सौ से ज्यादा मकान मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। यह अंतिम नोटिस है। इसके बाद निगम की कार्रवाई की जाएगी। सड़क 18 मीटर चौड़ी है और इसके दायरे में आने वाले सड़क के दोनों तरफ के मकान मालिकों को यह नोटिस जारी हो रहे हैं।- महेश सिरोहिया, कार्यपालन यंत्री लोनिवि, नगर निगम

Published on:

04 Dec 2025 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / 200 से ज्यादा घरों पर गरजेगा बुलडोजर, बनेगा 18 मीटर चौड़ा फोरलेन

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

