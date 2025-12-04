200 से ज्यादा घरों पर गरजेगा बुलडोजर, बनेगा 18 मीटर चौड़ा फोरलेन

चांदनीचौक से बाजना बस स्टैंड तक बनने वाला सिटी फोरलेन 18 मीटर चौड़ा होगा। इसमें दोनों तरफ फुटपाथ और डेनेज लाइन के साथ ही रोड डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी। शहर के अन्य जगह बनाए गए सिटी फोरलेन जैसा ही यह भी बनेगा। नगर निगम ने निगम अधिनियम की धारा 307 (1) अ के तहत यह अंतिम नोटिस जारी किया है। कुछ को छोड़कर सभी को यह नोटिस अंतिम नोटिस है और इसके बाद किसी तरह का नोटिस जारी करने की जरुरत नहीं पड़ती है।