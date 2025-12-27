Ratlam में जैन संत ने बताया संसार की कई बीमारियों का कारण

रतलाम. शहर में विहार कर रहे जैन संत ने शनिवार आयोजित धर्मसभा में संसार में हो रही कई बीमारियों का कारण बताया, उन्होंने इन बीमारियों से कैसे बचना है बताते हुए कहा कि जैन मर्यादा से सम्पूर्ण विश्व निरोगी हो सकता है, क्योंकि मांसाहार एवं रात्रि भोज ही बीमारी को निमंत्रण देते हैं। इससे बच गए तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। जिनका मन धर्म में लग गया उसे परमात्मा प्रिय है, देवता भी उसे नमस्कार करते है।

यह बात रतलाम के तेजानगर महावीर धाम में जैन संत महा शतावधानी गणि चंद्रप्रभचंद्र सागर ने कही कही। आचार्य नयचंद्रसागर सूरी आदि 14 संतों के साथ तेजानगर में स्थिरता है। संत ने कहा कि परमात्मा की पूजा नहीं वरन् उनकी दिव्यता की पूजा की जाती हैं। अनादि काल से आर्दशों की नहीं आचरण के कारण पूज्यनीय है। यह विचार गणि चंद्रप्रभ चंद्रसागर ने शनिवार को तेजानगर महावीर धाम में व्यक्त किया। इस मौके पर आचार्य नयचंद्रसागर सूरी आदि संतों के साथ धर्मालुजन उपस्थित थे।