एमपी में जिंदा बेटे का मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनाया तो युवक ने ‘सरकारी दफ्तर’ में लगाई आग

मांगरोल गांव की सरपंच गायत्री चौधरी ने बताया कि उनके पास पंचायत के सहायक सचिव का फोन आया था और उसने पंचायत भवन में आग लगाए जाने की सूचना दी। आग से कार्यालय में रखे कंप्यूटर, कागजात जल गए हैं। सरपंच गायत्री चौधरी के मुताबिक आरोपी गोपाल भाभर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है लेकिन वो उसके लिए पात्र नहीं है। वो अपने बेटे का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना चाहता था जबकि उसका बेटा जिंदा है। इतना ही नहीं वो किसान योजना में भी अपना नाम जुड़वाना चाहता था लेकिन ये काम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इधर पुलिस ने आरोपी गोपाल भाभर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।