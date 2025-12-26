एमपी में जिंदा बेटे का मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनाया तो युवक ने ‘सरकारी दफ्तर’ में लगाई आग

panchayat office fire man demands fake death certificate (फोटो सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सिरफिरे युवक ने पंचायत कार्यालय में आग लगा दी। पंचायत कार्यालय में आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि आरोपी अपने जिंदा बेटे का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना चाहता था इसके साथ ही आरोपी किसान योजना का भी लाभ लेना चाहता था।
देखें वीडियो-
घटना रतलाम जिले के मांगरोल गांव की है यहां रहने वाले युवक गोपाल भाभर शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजे पंचायत कार्यालय पहुंचा। गोपाल ने पहले पंचायत कार्यालय में लगा ताला तोड़ा और फिर अंदर जाकर पेट्रोल छिड़कर पंचायत कार्यालय में आग लगा दी। इस घटना का मौके पर मौजूद शख्स ने वीडियो भी बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो बनाने वाला शख्स गोपाल को आग लगाने से मना भी करता है लेकिन गोपाल पर कोई असर नहीं होता और वो पेट्रोल छिड़कने के बाद पंचायत कार्यालय में आग लगा देता है।
मांगरोल गांव की सरपंच गायत्री चौधरी ने बताया कि उनके पास पंचायत के सहायक सचिव का फोन आया था और उसने पंचायत भवन में आग लगाए जाने की सूचना दी। आग से कार्यालय में रखे कंप्यूटर, कागजात जल गए हैं। सरपंच गायत्री चौधरी के मुताबिक आरोपी गोपाल भाभर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है लेकिन वो उसके लिए पात्र नहीं है। वो अपने बेटे का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना चाहता था जबकि उसका बेटा जिंदा है। इतना ही नहीं वो किसान योजना में भी अपना नाम जुड़वाना चाहता था लेकिन ये काम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इधर पुलिस ने आरोपी गोपाल भाभर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।
