मधुमेह जांच की 38 सहयोगी संस्थाओं का सम्मान

रतलाम. संयुक्त मधुमेह जागरूकता मंच की ओर से 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नि:शुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 38 सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लेकर सहयोग किया, उन सभी सहयोगियों का सम्मान-अवार्ड वितरण कर मंच की ओर से रविवार को किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे, सिविल सर्जन डॉ एमएस सागर, आईएमए अध्यक्ष डॉ. चैतन्य खण्डेलवाल के आतिथ्य में श्री रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम में आयोजित हुआ। अतिथियों का स्वागत पद्यश्री डॉ. लीला जोशी, डॉ. प्रदीप कोठारी, डॉ. सुलोचना शर्मा, मनोज उपाध्याय, महेश खण्डेलवाल, गोपाल जोशी आदि ने किया।
शिविर प्रमुख मनोज उपाध्याय ने पिछले ग्यारह वर्षो से सतत जारी जांच शिविर की वर्षवार जानकारी देते हुए बताया कि अब तक शिविरों में अभी तक 55 हज़ार से ज्यादा जांचे की गई 30 हजार से ज्यादा शुगर के मरीज़ पाए गए। इसमें 20 हज़ार से ज्यादा पुराने एवं 10 हजार से ज्यादा नए डायबिटीज मरीज चिन्हित किए गए।
संस्था के सूत्रधार मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप कोठारी ने संस्था की जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त मधुमेह जागरुकता मंच के तत्वावधान में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर लगभग पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 6 से दोपहर 12 बजे नि:शुल्क शुगर स्क्रीनिंग की गई। सम्भवत: रतलाम भारत देश का प्रथम शहर है वल्र्ड डायबिटीज-डे पर नि:शुल्क शुगर टेस्टिंग का महाकुंभ लगता है, जहां एक बेनर तले एक ही तारीख और समय पर सम्पूर्ण शहर में इतने शिविर लगते है।
संस्था संयोजक पद्मश्री डॉ. लीला जोशी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य प्री-डायबिटीज मरीजों को चिन्हित कर उन्हें फॉलो कर उन्हें जीवन शैली में सुधार करने की सलाह देकर शुगर पेशेंट बनने से बचाना है। सभी मधुमेह रोगियों का डाटा संग्रहित किया गया है। इसके विश्लेषण कर संयुक्त मधुमेह जागरुकता मंच की ओर से इस सन्दर्भ में सतत अभियान चलाया जाएगा। मंच के मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. कोठारी एवं डॉ. जोशी ने मधुमेह रोगियों की आगे भी अनेक जांच एवं परामर्श भी नि:शुल्क देने की बात कही हैं।
मुख्य अतिथि सीएमएचओ डॉ. बेलसरे ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शासकीय स्तर पर चलने वाली योजनाओं का भी लाभ सब तक पहुंचे यह प्रयास भी जरूरी है। अध्यक्षता कर रहे सिविल सर्जन डॉ. सागर ने मधुमेह रोग के कारण निवारण एवं भ्रांतियों पर विस्तार से समझाया। विशिष्ट अतिथि डॉ. खण्डेलवाल ने अपने संबोधन में भारत में मधुमेह रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था के प्रयास अनुकरणीय है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हर सम्भव सहयोग के लिए तत्पर है। सभी तकनीकि सहयोगी नर्सिंग स्टाफ को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया। 38 सहयोगी संस्थाओं को अभिनंदन पत्र एवं शील्ड प्रदान की गई। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया। संचालन महेश खण्डेलवाल ने किया। आभार संस्था सचिव डॉ. सुलोचना शर्मा ने माना।
