मधुमेह जांच की 38 सहयोगी संस्थाओं का सम्मान



अतिथियों ने बताए मधुमेह रोग के कारण-निवारण

मुख्य अतिथि सीएमएचओ डॉ. बेलसरे ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शासकीय स्तर पर चलने वाली योजनाओं का भी लाभ सब तक पहुंचे यह प्रयास भी जरूरी है। अध्यक्षता कर रहे सिविल सर्जन डॉ. सागर ने मधुमेह रोग के कारण निवारण एवं भ्रांतियों पर विस्तार से समझाया। विशिष्ट अतिथि डॉ. खण्डेलवाल ने अपने संबोधन में भारत में मधुमेह रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था के प्रयास अनुकरणीय है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हर सम्भव सहयोग के लिए तत्पर है। सभी तकनीकि सहयोगी नर्सिंग स्टाफ को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया। 38 सहयोगी संस्थाओं को अभिनंदन पत्र एवं शील्ड प्रदान की गई। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया। संचालन महेश खण्डेलवाल ने किया। आभार संस्था सचिव डॉ. सुलोचना शर्मा ने माना।