Ratlam में गैस सिलेंडर काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

रतलाम. शहर में घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने साफ किया है कि रतलाम में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। लोगों से आग्रह है कि वे घबराकर अतिरिक्त बुकिंग न करें और सामान्य तरीके से ही सिलेंडर बुक करें। रतलाम में गैस सिलेंडर काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई हैं। बुधवार रात नामली में 31 सिलेंडर प्रशासनिक कार्रवाई की बाद जब्त किए हैं। इसमें 21 भरे हुए और नौ खाली है। रिफीलिंग मशीन भी जब्त की गई हैं। करीब 7:30 बजे प्रशासन की संयुक्त टीम ने महू रोड स्थित शहजाद मंसूरी के यहां छापामार कार्रवाई करते हुए 31 गैस सिलेंडर जब्त किए। गोपनीय शिकायत मिलने के बाद ग्रामीण तहसीलदार आशीष उपाध्याय के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की इस दौरान पटवारी टीकम सिंह चौहान सहायक आपूर्ति अधिकारी मुकेश चौहान,थाना प्रभारी गायत्री सोनी और पुलिस बल मौजूद रहा मौके से भार



फिर भी एलपीजी गैस टंकी वैटिंग से घबराए उपभोक्ताओं की कतार एजेंसी दुकानों पर देखी जा रही हैं। कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी हैं। गैस की टंकी चिंता में एडवांस बुकिंग भी बढ़ गई हैं। लाइन में लगे उपभोक्ता सर्वर जाम के कारण ऑनलाइन बुकिंग के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जिला प्रशासन भी घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा हैंं।

21 दिन से बढ़ाकर रिफिल बुकिंग 25 में होगी

कलेक्टर मिशा सिंह ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में शहर के एलपीजी गैस वितरकों की बैठक ली। जिसमें बताया कि जिले में गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए रिफिल की बुकिंग अंतिम बार प्रदाय की गई रिफिल के 21 दिन अवधि से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। घरेलू गैस उपभोक्ता से आग्रह है कि वे धैर्य बनाए रखे।