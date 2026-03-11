पत्नी का स्टेटस देखकर टूटा पति, दे दी जान

सुसाइड करने से पहले मोईन ने जो सात मिनट का वीडियो बनाया है उसमें वो हाथ में सल्फास की गोलियों की डिब्बी लिए दिख रहा है। वो पत्नी का नाम लेते हुए कहता है कि तूने आज स्टेटस लगाया है कि मैं तेरे लिए सिरदर्द बन गया हूं। ठीक है ये देख सल्फास है जो मैं खाने वाला हूं। उसने आगे कहा कि मुझे मेरी औरत ने इतना परेशान किया है। मेरी 13 साल की शादी में वह कई बार मायके जाकर बैठ गई। न उसने मुझसे बात की और न बच्चों से कराई। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो सकता। यह कदम मैं मजबूरी में उठा रहा हूं क्योंकि तुमने (पत्नी) ने मुझे मजबूर कर दिया है। मोईन ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी व ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है और दोनों बच्चों को अपनी मां को देने की बात कही है।