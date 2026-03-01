Ratlam के युवकों की अनियंत्रित कार शाजापुर की खाई में गिरी, एक की मौत दूसरा घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की डायल 112 की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस के डायल 112 के पायलट संतोष मालवीय और आरक्षक सोनू यादव ने थाने से आई स्थानीय पुलिस की मदद से कार में सवार रतलाम जिले के जावरा शहर निवासी दोनों युवकों को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद तुरंत मोहन बड़ोदिया के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। अस्पातल में जांच के बाद डॉक्टरों ने अल्फेज को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल ऋषभ का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया शव का पोस्टमार्टम मंगलवार सुबह करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब इस हादसे की बारीकी से जांच कर रही है कि कार अनियंत्रित कैसे हुई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।