10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam के युवकों की अनियंत्रित कार शाजापुर की खाई में गिरी, एक की मौत दूसरा घायल

रतलाम। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात सडक़ हादसा हो गया। इसमें रतलाम जिले के जावरा शहर निवासी एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। हादसे के दौरान कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसा धतरावदा जोड़ के पास हुआ। इसमें एक कार बेकाबू [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Mar 10, 2026

Wife murder

Dead body demo pic

रतलाम। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात सडक़ हादसा हो गया। इसमें रतलाम जिले के जावरा शहर निवासी एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया।

हादसे के दौरान कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसा धतरावदा जोड़ के पास हुआ। इसमें एक कार बेकाबू होकर सडक़ किनारे खाई में जा पलटी। हादसे में कार चला रहे रतलाम जिले के जावरा शहर निवासी अल्फेज (20) पिता आजिम खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी ऋषभसिंह पिता प्रतापसिंह परिहार (21) गंभीर घायल हो गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

कार पूरी तरह चकनाचूर

शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाने के एएसआइ विजय सिंह ने बताया कि अल्फेज और ऋषभसिंह कार से ग्वालियर से जावरा की ओर जा रहे थे। सफर के दौरान धतरावदा जोड़ के पास कार अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सीधे खाई में गिर गई। इसके बाद कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई।

पुलिस ने घायलों को निकाला बाहर

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की डायल 112 की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस के डायल 112 के पायलट संतोष मालवीय और आरक्षक सोनू यादव ने थाने से आई स्थानीय पुलिस की मदद से कार में सवार रतलाम जिले के जावरा शहर निवासी दोनों युवकों को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद तुरंत मोहन बड़ोदिया के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। अस्पातल में जांच के बाद डॉक्टरों ने अल्फेज को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल ऋषभ का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया शव का पोस्टमार्टम मंगलवार सुबह करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब इस हादसे की बारीकी से जांच कर रही है कि कार अनियंत्रित कैसे हुई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 11:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam के युवकों की अनियंत्रित कार शाजापुर की खाई में गिरी, एक की मौत दूसरा घायल

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम के युवक की मौत उदयपुर में मौत

young boy death
रतलाम

#Ratlam में भरी हुंकार ‘नरभक्षी हत्यारे को खुले आम फांसी हो’

Damoh murder case
रतलाम

#Ratlam में 41 हजार किसानों ने कराए पंजीयन, आज अंतिम तारीख

Support price wheat procurement news
रतलाम

रंगपंचमी पर सतरंगी गेर रत्नपुरी की धरा लाल

Rangpanchami Ger Ratlam Breaking news
रतलाम

#Ratlam में 65 केंद्रों पर 5 मई तक होगी गेहूं खरीदी

Wheat Procurement
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.