बड़ी सौगात: 129 करोड़ में बनेगा बायपास रोड, जल्द शुरू होगा काम

उक्त बायपास दो लेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ 11.75 किमी लंबा बनेगा, जो खंडवा-बड़ोदरा स्टेट हाईवे के कुक्षी बड़वानी मार्ग को सीधे दाहोद मार्ग से जोड़ेगा। जिसके निर्माण से नगर के विकास में बेहतर गति मिलने के साथ नगर की जनता को सुगम यातायात प्रवाह मिलेगा। नगरीय क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश ना होने से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। विधायक प्रतिनिधि गुप्ता ने बताया कि बजट स्वीकृत होने की जानकारी लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान को दूरभाष पर भी दे दी थी। (MP News)