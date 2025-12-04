बड़ी सौगात: 129 करोड़ में बनेगा बायपास रोड, जल्द शुरू होगा काम

129 crore approved for alirajpur bypass road construction (फोटो- Freepik)
Bypass Road Construction:आलीराजपुर नगरीय क्षेत्र से गुजर रहे मुख्य मार्ग पर आवागमन का दबाव कम करने एवं यातायात को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा बायपास (Alirajpur Bypass) निर्माण के लिए 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को पत्र जारी कर दिया है।
मंत्री नागरसिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय जनहितैषी कार्यों के लिए वचनबद्ध होकर बिना किसी भेदभाव के कार्यरत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान नगर की जनता को किए गए वादे को पूर्ण कर दिया है। (MP News)
विधायक प्रतिनिधि गोविंदा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान (Minister Nagarsingh Chauhan) एवं सांसद अनिता चौहान (MP Anita Chauhan) विगत लबे समय से नगर के बायपास निर्माण के लिए प्रयासरत थे। इसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मार्च 2025 में बजट में ही 87 करोड रूपए से बनने वाले बायपास की सौगात दे दी थी। विभिन्न प्रक्रियाओं एवं सर्वे के पश्चात इसकी लागत में बढ़ोतरी हो गई थी।
कुछ समय पूर्व कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान एवं सांसद अनिता चौहान ने भोपाल पहुंच कर लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह (PWD Minister Rakesh Singh) से मुलाकात कर इस बायपास रोड निर्माण स्वीकृति के लिए प्राथमिकता से निर्णय लेने के लिए चर्चा की थी। इसके फल स्वरूप लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 112 वीं बैठक में आलीराजपुर के प्रस्तावित बायपास के लिए 129 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है।
उक्त बायपास दो लेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ 11.75 किमी लंबा बनेगा, जो खंडवा-बड़ोदरा स्टेट हाईवे के कुक्षी बड़वानी मार्ग को सीधे दाहोद मार्ग से जोड़ेगा। जिसके निर्माण से नगर के विकास में बेहतर गति मिलने के साथ नगर की जनता को सुगम यातायात प्रवाह मिलेगा। नगरीय क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश ना होने से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। विधायक प्रतिनिधि गुप्ता ने बताया कि बजट स्वीकृत होने की जानकारी लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान को दूरभाष पर भी दे दी थी। (MP News)
