MP में सहायिका भर्ती नियमों में उल्लंघन, कांग्रेस विधायक ने खोली विभागों की पोल

बैठक में विधायक ने एमपीआरडीसी विभाग से अंबुआ से सेजावाड़ा सड़क निर्माण कार्य की जानकारी भी मांगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क का टेंडर आगामी छह माह में पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अंत में विधायक ने सभी विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्य में सुधार नहीं किए और जवाबदेही तय नहीं की, तो मैं आंदोलन का रास्ता अपनाने में भी पीछे नहीं हटूंगी। बैठक में कलेक्टर नीतू माथुर समेत विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।