मुस्लिम समुदाय ने दुष्कर्मियों का किया बहिष्कार, शहर काजी का ऐलान- कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे

जिले के अंतर्गत आने वाले जोबट के रहने वाले अहमद शेख, अमजद खत्री और इमरान पिता याकूब ने काम के लिए जोबट आई 17 वर्षीय आदिवासी किशोरी को मजदूरी के नाम पर वार्ड-11 में गुरुनानक मार्ग पर स्थित अहमद के मकान में बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि, घर पहुंचने पर आरोपियों ने उस पर जबरन मतांतरण कर मुस्लिम बनने और शादी करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। यही नहीं, इसके बाद इमरान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।