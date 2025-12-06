6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीराजपुर

मुस्लिम समुदाय ने दुष्कर्मियों का किया बहिष्कार, शहर काजी का ऐलान- कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे

MP News : जोबट में आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अब मुस्लिम समुदाय का पक्ष भी सामने आया है। शहर काजी ने कृत्य को निंदनीय ठहराते हुए दोषियों को कब्रिस्तान में जगह तक न देने का ऐलान किया है। साथ ही, समाज से बहिष्कार भी कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलीराजपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 06, 2025

MP News

मुस्लिम समुदाय ने किया दुष्कर्मियों का बहिष्कार (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के आलीराजपुर में आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप से जुड़े मामले में अब मुस्लिम समुदाय का पक्ष भी सामने आ गया है। शहर काजी सैयद आमिर-उल-हसन ने प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही, उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि, इस्लाम में ऐसे किसी कृत्य की कतई इजाजत नहीं है।

मुस्लिम समाज ऐसी हरकत करने वालों का बहिष्कार करता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि, दोषियों को समुदाय के कब्रिस्तान में जगह भी नहीं दी जाएगी। यही नहीं, शहर काजी ने सर्व हिंदू समाज द्वारा उठाई जा रही बुलडोजर एक्शन की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि, पुलिस प्रशासन वैधानिक कार्रवाई करे। मुस्लिम समाज उनके साथ है। प्रेसवार्ता में सैयद तनवीर उल हसन समेत बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे।

क्या है मामला?

जिले के अंतर्गत आने वाले जोबट के रहने वाले अहमद शेख, अमजद खत्री और इमरान पिता याकूब ने काम के लिए जोबट आई 17 वर्षीय आदिवासी किशोरी को मजदूरी के नाम पर वार्ड-11 में गुरुनानक मार्ग पर स्थित अहमद के मकान में बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि, घर पहुंचने पर आरोपियों ने उस पर जबरन मतांतरण कर मुस्लिम बनने और शादी करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। यही नहीं, इसके बाद इमरान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 08:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Alirajpur / मुस्लिम समुदाय ने दुष्कर्मियों का किया बहिष्कार, शहर काजी का ऐलान- कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे

बड़ी खबरें

View All

अलीराजपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी सौगात: 129 करोड़ में बनेगा बायपास रोड, जल्द शुरू होगा काम

alirajpur bypass road construction 129 crore approved mp news
अलीराजपुर

एमपी में निलंबन के एक दिन बाद बीएलओ का निधन

ALIRAJPUR
अलीराजपुर

मुख्यमंत्री बोले- राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा, पप्पू की चप्पू-टप्पू बंद होने वाली है…

CM Mohan Yadav
अलीराजपुर

आदिवासी अधिकार यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, जीतू पटवारी बोले- BJP आदिवासियों के अधिकार छीन रही

MP News
अलीराजपुर

MP में सहायिका भर्ती नियमों में उल्लंघन, कांग्रेस विधायक ने खोली विभागों की पोल

alirajpur Disha Committee meeting jobat mla exposes phe corruption mp news
अलीराजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.