आदिवासी अधिकार यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, जीतू पटवारी बोले- BJP आदिवासियों के अधिकार छीन रही

आदिवासी अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि आदिवासियों को डरने की जरूरत नहीं। जल-जंगल-जमीन सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। यदि भाजपा सरकार ने आदिवासी विरोधी आदेश वापस नहीं लिए, तो अब आंदोलन नहीं बल्कि सत्याग्रह होगा। सभा में सह प्रभारी संजय दत्त, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, डॉ. विक्रांत भूरिया, प्रताप ग्रेवाल, सुरेंद्रसिंह हनी बघेल, राजेंद्र मंडलोई, मुकेश पटेल, स्वतंत्र जोशी, जेवियर मेडा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राधेश्याम मुवेल ने किया, जबकि आभार रामवीर मै सिकरवार ने व्यक्त किया।