रेलवे मेंटनेंस के चलते 30 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

Indian Railway: रेलवे मेंटनेंस के चलते भोपाल मंडल से जयपुर और जोधपुर जाने वाली ट्रेनें 13 दिसंबर तक प्रभावित रहेंगी। हैदराबाद, प्रयागराज, जम्मू, मुंबई समेत अन्य शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनें भी आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल 23 नवंबर को, गाड़ी संख्या 14814, भोपाल-जोधपुर 24 नवंबर को, गाड़ी संख्या 19711 जयपुर-भोपाल 23 नवंबर को और गाड़ी संख्या 19712 भोपाल-जयपुर 24 नवंबर को रद्द रहेगी।
● गाड़ी संख्या 12215 दिल्ली सराय-बान्द्रा टर्मिनस 13, 17, 18, 22, 24, 27 नवंबर और1, 2, 6, 8, 9 व 13 दिसंबर को दिल्ली सराय से चलकर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर जाएगी।
● गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस 11, 12, 14 नवंबर से 22 तक 24, 26, 27, 28, 30 नवंबर से 2 दिसंबर और 6 से 9 दिसंबर तक जैसलमेर से चलेगी और परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर काठगोदाम जाएगी।
● गाड़ी संख्या 15716 अजमेर-किशनगंज 13, 17, 18, 24, 27 नवंबर और 1, 2, 8 व 9 दिसंबर को अजमेर से चलकर परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी(Indian Railway) होकर संचालित होगी।
● गाड़ी संख्या 17019 हिसार-हैदराबाद 25 नवंबर और 9 दिसंबर हिसार से प्रस्थान परिवर्तित मार्ग रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी।
