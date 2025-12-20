अब घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं लगाना पड़ेंगे निगम दफ्तर के चक्कर, जानें कैसे

इस संबंध में हुई टीएल की बैठक में निगमायुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया। शहर के नागरिक निगम की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार कर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।