भोपाल

अब घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं लगाना पड़ेंगे निगम दफ्तर के चक्कर, जानें कैसे

Online Marriage Certificate : भोपालवासियों को अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जल्द ही ये व्यवस्था ऑनलाइन होने जा रही है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 20, 2025

Online Marriage Certificate

घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट (Photo Source- Patrika)

Online Marriage Certificate :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुकामियों को अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, न ही किसी दलाल के जरिये सर्टिफिकेट बनवाने की झंझट रहेगी। क्योंकि, जल्द ही ये व्यवस्था ऑनलाइन होने जा रही है।

इस संबंध में हुई टीएल की बैठक में निगमायुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया। शहर के नागरिक निगम की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार कर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।

प्रक्रिया पूरी होते ही मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित व्यक्ति अपना डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। निगम आयुक्त ने ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

समय सीमा का रखना होग ख्याल

बैठक के दौरान समय-सीमा की शिकायतों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगमायुक्त अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 50 दिनों तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। निर्धारित अवधि में शिकायतों का निराकरण कर उन्हें विलोपित कराया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

20 Dec 2025 09:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं लगाना पड़ेंगे निगम दफ्तर के चक्कर, जानें कैसे

Patrika Site Logo

