10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

17 फरवरी को नई दिल्ली में ‘एमपी की समीक्षा’, अमित शाह लेंगे क्लास

BJP Cooperative Conference: नई दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन 17 फरवरी को, एमपी के सहकारिता विभागों की करेगे समीक्षा

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 10, 2026

Amit Shah

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फोटो - photo- ANI

BJP Cooperative Conference: 'केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 फरवरी को नई दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन में समीक्षा करेंगे। इसमें राज्यों के सहकारिता विभागों के क्रियाकलापों की समीक्षा के साथ उनके नवाचारों पर भी चर्चा होगी।प्रदेश के सहकारिता विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है।सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी इसमें शामिल होंगे।

प्रजेंटेशन तैयार करने के निर्देश

उन्होंने सोमवार को विभाग में किए गए नवाचार एवं उपलब्धियों से संबंधित प्रजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी तैयार की जाए।

दी हिदायत भी इस बात का रखा जाए खास ख्याल

जानकारी पूर्णत: अद्यतन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। मंत्री ने कहा कि प्रजेंटेशन में सहकारिता विभाग की उपलब्धियों के साथ सीपीपीपी मॉडल, चीता, बीज और नवाचारों का भी समावेश किया जाए।

ये भी पढ़ें

मकान कुर्क करने पहुंची टीम, युवक ने सबके सामने खुद को गोली मारकर कर ली आत्महत्या, फैली सनसनी
इंदौर
Indore News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 09:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 17 फरवरी को नई दिल्ली में ‘एमपी की समीक्षा’, अमित शाह लेंगे क्लास

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑफिसों में लगेंगे ‘QR कोड’, साइबर ठगी होने पर क्या करना है…? इसकी मिलेगी जानकारी

QR codes
भोपाल

AIIMS भोपाल का खुलासा, मां खाए जंक फूड, बच्चों को चुकानी पड़ी रही कीमत, गर्भ में बीमार हो रहा दिल

Women Obesity
भोपाल

वक्फ संशोधन कानून का असर एमपी की 1,178 संपत्तियां बाहर

Waqf board property
भोपाल

अमरीका ट्रेड डील को बताया ट्रैप डील, पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, किसानों को करोड़ों का नुकसान

US Trade Deal
भोपाल

भभूत समझकर 12वीं की छात्रा ने खा लिया जहर- मौत, आज से देने वाली थी बोर्ड एग्जाम

Bhopal News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.