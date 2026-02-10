भभूत समझकर 12वीं की छात्रा ने खा लिया जहर- मौत, आज से देने वाली थी बोर्ड एग्जाम

बताया जा रहा है कि, ईटखेड़ी के लांबाखेड़ा इलाके में रहने वाले 12वीं कक्षा की 17 वर्षीय होनहार छात्रा वैष्णवी सेन ने अपनी रोजाना की दिनचर्या की तरह 26 जनवरी की शुरुआत भी पूजा करने के साथ की। मृतका के परिजन का कहना है कि, घर में काफी चूहे हो रहे हैं, जिससे परेशान आकर वैष्णवी की मां ने मंदिर के पास एक पुड़िया में चूहामार पाउडर रख दिया था। ये बात वैष्णवी को पता नहीं थी। हर रोज की तरह पूजा करने के बाद जब वैष्णवी की नजर पाउडर पर पड़ी तो उसे लगा कि, वो भभूत है। इसी मुगालते में उसने न सिर्फ उसे माथे पर लगाया, बल्कि प्रसाद स्वरूप उसे गृहण भी कर लिया।