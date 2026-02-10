अमरीका ट्रेड डील को बताया ट्रैप डील, पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, किसानों को करोड़ों का नुकसान

US Trade Deal: भारत और अमरीका के बीच हुए व्यापारिक समझौते पर एमपी से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, इस समझौते से हमारे किसानों को नुकसान होगा। खासतौर से कपास, सेब, मक्का और सोयाबीन उत्पादकों को। 215% तक सब्सिडी से लैस अमरीकी उत्पादों के सामने भारत का गरीब किसान टिक नहीं पाएगा। यह मुकाबला दो बराबरी के खिलाड़ियों के बीच नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट मशीन और एक छोटे किसान के बीच है।