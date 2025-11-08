शुरू हो गई वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानिए रूट-टाइमिंग और स्टॉपेज

बता दें कि, खजुराहो की आजीविका पर्यटन पर निर्भर है। लगातार गिरते पर्यटन की वजह से इससे जुड़े लोगों को आजीविका संकट में है। यहां पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वंदे भारत ट्रेन की मांग की थी। इसके लिए लोगों ने 'एक खत रेल मंत्री के नाम' अभियान चलाया। इसी साल अगस्त महीने में शुरू हुई इस मुहिम के अंतर्गत पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने करीब 10 हजार पत्र केंद्रीय रेल मंत्री के नाम लिखने का संकल्प बनाया है और करीब 200 खत प्रतिदिन भेजे।