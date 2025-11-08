शुरू हो गई वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानिए रूट-टाइमिंग और स्टॉपेज

Varanasi Khajuraho Vande Bharat Express (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
Varanasi Khajuraho Vande Bharat Express: देश-विदेश में प्रसिद्ध मध्यप्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल खजुराहो को वाराणसी से जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग शनिवार को पूरी हो गई। यूपी के बनारस में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाकर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर दोपहर 3:30 बजे पहुंचने पर इस ट्रेन का स्वागत किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन ट्रेन संख्या 02582 /02581 गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन वाराणसी से चलकर विंध्याचल, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा, और महोबा होते हुए खजुराहो पहुचेगी। इसमें 7 एसी चेयर कार और एक एक्जीक्यूटिव एसी चेयर कार कोच है।
बता दें कि, खजुराहो की आजीविका पर्यटन पर निर्भर है। लगातार गिरते पर्यटन की वजह से इससे जुड़े लोगों को आजीविका संकट में है। यहां पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वंदे भारत ट्रेन की मांग की थी। इसके लिए लोगों ने 'एक खत रेल मंत्री के नाम' अभियान चलाया। इसी साल अगस्त महीने में शुरू हुई इस मुहिम के अंतर्गत पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने करीब 10 हजार पत्र केंद्रीय रेल मंत्री के नाम लिखने का संकल्प बनाया है और करीब 200 खत प्रतिदिन भेजे।
