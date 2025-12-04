अब मालगाड़ी के कारण पैसेंजर ट्रेनें नहीं होंगी लेट, नई संयोजक लाइन का संचालन शुरू

नई लाइन के निर्माण से खजुराहो स्टेशन नई लाइन के निर्माण से खजुराहो स्टेशन पर मालगाड़ियों का आवागमन अब बहुत सुगम और तेज हो गया है। पहले मालगाड़ियों को दिशा बदलने के लिए इंजन शंटिंग करनी पड़ती थी, जिससे परिचालन में विलंब, लाइन क्षमता में कमी और इंजन का निष्क्रिय समय बढ़ जाता था। अब इन समस्याओं से राहत मिल गई और परिचालन की दक्षता में सुधार हुआ है।