खजुराहो

अब मालगाड़ी के कारण पैसेंजर ट्रेनें नहीं होंगी लेट, नई संयोजक लाइन का संचालन शुरू

MP News: खजुराहो स्टेशन पर 1768 मीटर लंबी नई संयोजक लाइन से मालगाड़ियों का बिना दिशा बदले संचालन शुरू। शंटिंग की झंझट खत्म, समय और क्षमता दोनों में जबरदस्त वृद्धि।

less than 1 minute read
Google source verification

खजुराहो

image

Akash Dewani

Dec 04, 2025

khajuraho station new cord line operational railways update mp news

new cord line operational in khajuraho station (फोटो- North Central Railway सोशल मीडिया)

Railways Update: उत्तर मध्य रेलवे ने खजुराहो स्टेशन (Khajuraho Station) पर नई संयोजक लाइन (new cord line) का निर्माण पूरा कर मालगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है। इस लाइन के बनने से अब मालगाड़ियों को दिशा बदलने के लिए इंजन शंटिंग या रेक पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1768 मीटर लंबी इस लाइन पर प्रथम मालगाड़ी का सफल संचालन किया गया। (MP News)

आवागमन हुआ तेज

नई लाइन के निर्माण से खजुराहो स्टेशन नई लाइन के निर्माण से खजुराहो स्टेशन पर मालगाड़ियों का आवागमन अब बहुत सुगम और तेज हो गया है। पहले मालगाड़ियों को दिशा बदलने के लिए इंजन शंटिंग करनी पड़ती थी, जिससे परिचालन में विलंब, लाइन क्षमता में कमी और इंजन का निष्क्रिय समय बढ़ जाता था। अब इन समस्याओं से राहत मिल गई और परिचालन की दक्षता में सुधार हुआ है।

प्रतिदिन 27 रैक की हुई क्षमता

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह मार्ग भविष्य की बढ़ती माल बुलाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है और प्रतिदिन 27 रेक तक के निर्बाध आवागमन की क्षमता रखता है। रेलवे क्षेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की अवसंरचनात्मक पहल न केवल माल बुलाई में सुधार करेगी, बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की औद्योगिक और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी रणनीतिक लाभ सुनिश्चित करेगी।

कोयला परिवहन में होगी सुविधा

बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा-खजुराहो-ललितपुर खंड में यह मार्ग विशेष रूप से कोयले के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से एलपीजीसीएल, ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और एनटीपीसी के प्रस्तावित बसारी संयंत्र तक कोयले की आपूर्ति निर्वाच और समय पर सुनिश्चित होगी। जिससे रेलवे को तो फायदा होगा है। यात्री ट्रेनों के संचालन में भी काफी हद समय की बचत होगी। (MP News)

खबर शेयर करें:



