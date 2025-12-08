एमपी को 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बदल जाएगी तस्वीर

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश का राजकाज 2 दिनों तक खजुराहो से चलेेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक के साथ इसकी शुरुआत की। बाद में खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। यहां सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के लिए करोड़ों की सौगातों का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इससे पहले 21 तारीख को भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि सन 2026 कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए समर्पित रहेगा।