एमपी को 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बदल जाएगी तस्वीर

एमपी को 25 दिसंबर को 2 लाख करोड़ की सौगातें मिलेंगी
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश का राजकाज 2 दिनों तक खजुराहो से चलेेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक के साथ इसकी शुरुआत की। बाद में खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। यहां सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के लिए करोड़ों की सौगातों का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इससे पहले 21 तारीख को भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि सन 2026 कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए समर्पित रहेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुन्देलखंड में सिंचाई, उद्योग, पेयजल के लिए जल की कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड समेत समूचे मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। छतरपुर में ओबेरॉय होटल का शुभारंभ इसी की एक कड़ी है। बुन्देलखंड में पर्यटन के साथ खनन और मेडिकल के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुन्देलखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सागर में रानी अवंतिबाई महाविद्यालय का निर्माण, छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए धनराशि का आवंटन, पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की स्थापना की गई है। इसी के साथ बुन्देलखंड अंचल में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा।
खजुराहो में कल केबिनेट की बैठक भी आयोजित की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हीं क्षेत्रों में केबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसी दिशा में खजुराहो में केबिनेट मीटिंग का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
