8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खजुराहो

एमपी को 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बदल जाएगी तस्वीर

CM Mohan Yadav- 25 दिसंबर को प्रदेश में 2 लाख करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

खजुराहो

image

deepak deewan

Dec 08, 2025

MP will receive gifts worth ₹2 lakh crore on December 25th

एमपी को 25 दिसंबर को 2 लाख करोड़ की सौगातें मिलेंगी

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश का राजकाज 2 दिनों तक खजुराहो से चलेेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक के साथ इसकी शुरुआत की। बाद में खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। यहां सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के लिए करोड़ों की सौगातों का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इससे पहले 21 तारीख को भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि सन 2026 कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए समर्पित रहेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुन्देलखंड में सिंचाई, उद्योग, पेयजल के लिए जल की कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड समेत समूचे मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। छतरपुर में ओबेरॉय होटल का शुभारंभ इसी की एक कड़ी है। बुन्देलखंड में पर्यटन के साथ खनन और मेडिकल के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुन्देलखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सागर में रानी अवंतिबाई महाविद्यालय का निर्माण, छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए धनराशि का आवंटन, पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की स्थापना की गई है। इसी के साथ बुन्देलखंड अंचल में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा।

कल केबिनेट की बैठक भी

खजुराहो में कल केबिनेट की बैठक भी आयोजित की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हीं क्षेत्रों में केबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसी दिशा में खजुराहो में केबिनेट मीटिंग का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 09:28 pm

Published on:

08 Dec 2025 09:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khajuraho / एमपी को 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बदल जाएगी तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

खजुराहो

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब मालगाड़ी के कारण पैसेंजर ट्रेनें नहीं होंगी लेट, नई संयोजक लाइन का संचालन शुरू

khajuraho station new cord line operational railways update mp news
खजुराहो

शुरू हो गई वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानिए रूट-टाइमिंग और स्टॉपेज

Varanasi Khajuraho Vande Bharat Express
खजुराहो

बड़ी खबर: CJI पर जूता फेंकने वाला वकील Rakesh kishore पहुंचा खजुराहो, कहा- विरोध नहीं, प्रार्थना करूंगा

lawyer rakesh kishore attack on cji gavai visits khajuraho vishnu temple mp news
खजुराहो

MP के इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नई सौगात, आसान होगा आवागमन

khajuraho railway station battery car service indian railway mp news
खजुराहो

Vande Bharat: खजुराहो से वाराणसी के लिए चलेगी ‘वंदे भारत ट्रेन’, उठी मांग

Khajuraho to Varanasi Vande Bharat
खजुराहो
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.