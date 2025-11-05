बड़ी खबर: CJI पर जूता फेंकने वाला वकील Rakesh kishore पहुंचा खजुराहो, कहा- विरोध नहीं, प्रार्थना करूंगा

lawyer attacked CJI Gavai, rakesh kishore visits khajuraho (Patrika.com)
Attack on CJI Gavai: सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई (CJI BR Gavai) पर जूता फेंकने के आरोपी दिल्ली के वकील राकेश किशोर कुमार (Lawyer Rakesh Kishore Kumar) मध्यप्रदेश के खजुराहो पहुंचे हैं। राकेश ने बताया कि वो यहां भगवान विष्णु के प्राचीन जवारी मंदिर में ध्यान और प्रार्थना के लिए आया हैं।
राकेश किशोर ने कहा कि वे खजुराहो इसलिए आए हैं क्योंकि जस्टिस गवई के कथन ने उन्हें आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि वे जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा (khajuraho vishnu temple) के सामने ध्यान और प्रार्थना करेंगे। वकील राकेश किशोर दो दिन के लिए खजुराहो में ठहरे हुए हैं।
उन्होंने कहा मैं यहां किसी विरोध या रैली के लिए नहीं आया हूं। मैं सभी सनातनियों से अपील करता हूं कि वे यहां आएं, परंतु बिना किसी नारेबाजी, बैनर या डंडों के। मेरा उद्देश्य केवल ध्यान और आत्मचिंतन है, न कि कोई आंदोलन।"
सूत्रों के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने भी खजुराहो के मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
