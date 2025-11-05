MP में कमिश्नर का फर्जी आदेश बनाकर ठगी, एडवोकेट को बेच दी 7 बीघा जमीन

इसके बाद जब जमीन का नांमातरण होने के लिए दस्तावेज तहसील कार्यालय में पहुंचे तो तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा ने बारीकी से जब कमिश्नर के आदेश की पड़ताल की तो वह फर्जी आदेश निकला। इसके बाद मामले की जानकारी पंजीयक कार्यालय में दी गई। इसके बाद उप पंजीयक आशुतोष दिनकर ने सोमवार की शाम कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर से पुलिस ने आरोपी प्रेमशंकर तावड़े के खिलाफ गिरफ्तारी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरु कर दी है। V