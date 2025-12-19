एमपी में एक साथ 13 जेसीबी से बड़ा एक्शन, 300 बीघा जमीन से हटा अतिक्रमण

जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक अमले ने वन भूमि पर कई सालों से कब्जा किए हुए लोगों सूवेलाल ठाकुर, चतुर ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर, चन्दू ठाकुर, भाव सिंह, राजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी सिलानगर, रामा कुशवाहा निवासी बांसगढ़, बृजभान ठाकुर, बल्लू निवासी सोन्हर, जगदीश सिंह ठाकुर निवासी आमोलपठा सहित अन्य सहयोगियों के कब्जे में मुक्त कराया है। ये सभी लोग वन भूमि पर कई सालों से खेती कर रहे थे। जमीन पर फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए मौके पर कंटूर ट्रेंच भी खुदवाई गई। आगे चलकर इस जमीन पर बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किया जाएगा।