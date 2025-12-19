19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

शिवपुरी

एमपी में एक साथ 13 जेसीबी से बड़ा एक्शन, 300 बीघा जमीन से हटा अतिक्रमण

mp news: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस, वन विभाग व राजस्व का एक सैकड़ा से अधिक अमला रहा मौजूद ।

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Dec 19, 2025

shivpuri

encroachment 13 jcb action 300 bigha land cleared (फोटो सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 300 बीघा जमीन को अतिक्रमण हटाकर अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। करैरा स्थित सबरेंज अमोला, वीट बांसगढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ शुक्रवार सुबह से ही वन विभाग ने राजस्व व पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान वन विभाग, राजस्व व पुलिस के एक सैकड़ा से अधिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

एक साथ उतरीं 13 जेसीबी

300 बीघा जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए शुक्रवार की सुबह ही प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा। 13 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर कल्टीवेटरों की मदद से 300 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर ही खत्म हुई। जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही थी।

कई सालों से जमाए थे कब्जा

जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक अमले ने वन भूमि पर कई सालों से कब्जा किए हुए लोगों सूवेलाल ठाकुर, चतुर ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर, चन्दू ठाकुर, भाव सिंह, राजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी सिलानगर, रामा कुशवाहा निवासी बांसगढ़, बृजभान ठाकुर, बल्लू निवासी सोन्हर, जगदीश सिंह ठाकुर निवासी आमोलपठा सहित अन्य सहयोगियों के कब्जे में मुक्त कराया है। ये सभी लोग वन भूमि पर कई सालों से खेती कर रहे थे। जमीन पर फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए मौके पर कंटूर ट्रेंच भी खुदवाई गई। आगे चलकर इस जमीन पर बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किया जाएगा।

Published on:

19 Dec 2025 08:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में एक साथ 13 जेसीबी से बड़ा एक्शन, 300 बीघा जमीन से हटा अतिक्रमण

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

