108 इमरजेंसी बनी तमाशा, एम्बुलेंस बंद हुई तो स्टाफ ने खून की उल्टियां करते मरीज से ही लगवाया धक्का, Video

आरोप है कि, एम्बुलेंस खराब होने के बाद 108 स्टाफ ने उसी गंभीर मरीज से वाहन को धक्का लगवाना शुरू कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद 108 स्टाफ द्वारा वीडियो डिलीट कराने का प्रयास भी किया गया। हंगामे के बाद मरीज वापस बदरवास सीएचसी पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ ने उसे फिर से शिवपुरी जाने की सलाह दी। मरीज ने स्टाफ को पूरी घटना बताई, इसके बाद वह सीएचसी परिसर से कहीं नदारद हो गया।