108 इमरजेंसी बनी तमाशा, एम्बुलेंस बंद हुई तो स्टाफ ने खून की उल्टियां करते मरीज से ही लगवाया धक्का, Video

108 इमरजेंसी बनी तमाशा (Photo Source- Patrika Input)
संजीव जाट की रिपोर्ट
108 Emergency : गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस सेवा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले बदरवास में खून की उल्टियां कर रहे एक गंभीर मरीज को रैफर करने के बाद उसी मरीज से एम्बुलेंस का धक्का लगवाने का शर्मनाक मामला सामने आया है।
ग्राम बिजरावन निवासी शैतान सिंह पुत्र बटन लाल आदिवासी को खून की उल्टियां हो रही थीं। उसे रात 9:30 बजे बदरवास सीएचसी से जिला अस्पताल शिवपुरी के लिए रैफर किया गया। मरीज को 108 एम्बुलेंस से रवाना किया गया, लेकिन सीएचसी से कुछ दूरी पर ही एम्बुलेंस खराब हो गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसका एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है।
आरोप है कि, एम्बुलेंस खराब होने के बाद 108 स्टाफ ने उसी गंभीर मरीज से वाहन को धक्का लगवाना शुरू कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद 108 स्टाफ द्वारा वीडियो डिलीट कराने का प्रयास भी किया गया। हंगामे के बाद मरीज वापस बदरवास सीएचसी पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ ने उसे फिर से शिवपुरी जाने की सलाह दी। मरीज ने स्टाफ को पूरी घटना बताई, इसके बाद वह सीएचसी परिसर से कहीं नदारद हो गया।
बदरवास सीएससी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चेतन कुशवाह का कहना है कि, मेरे संज्ञान में आया है। मैं दिखवा रहा हूं कि, आखिरकार क्या मामला है और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखूंगा।
