MP में ये सरकारी कर्मचारी शक के घेरे में, बड़े फ्रॉड से जुड़ा है मामला

TA-DA payments scam:छिंदवाड़ा के पश्चिम वनमंडल में बैंक खातों में गड़बड़ी के मामले की चल रही जांच में नया मोड़ आया है। पता चला है कि वनमण्डल में जिस कर्मचारी को कोषालय की जिम्मेदारी दी गई, उसने मजदूरों के बैंक खातों में गड़बड़ी की। जब खाता का नंबर या आईएफसी कोड (IFSC code) रिजेक्ट हुआ तो ये कर्मचारी अपने रिश्तेदारों और परिचितों के बैंक खाता नबरों का उपयोग करने लगे। मजदूरों के नाम पर लाखों रुपए फर्जी तौर पर निकाले गए। इसी तरह कर्मचारियों के टीए-डीए बिल निकालने में भी फर्जीवाड़ा होता रहा।