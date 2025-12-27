छिंदवाड़ा में विवाद के बाद गांव के एक परिवार ने कर दी थी युवक की हत्या

छिंदवाड़ा. बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम सुरंगी से खमरा जाने वाले मार्ग पर पुलिया के नीचे मंगलवार की शाम को बोरे में युवक का शव मिला था। पुलिस ने शव की शिनाख्त सिवनी जिले के बादलपार चौकी अंतर्गत ग्राम जोगीवाड़ा के अर्जुन (46) पिता रूपलाल मरावी से की थी। हत्या का यह मामला बिछुआ पुलिस के चुनौती बना हुआ था लेकिन शिनाख्त होने के 24 घंटे के भीतर बिछुआ पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक का 19 दिसंबर को सुनीला उइके के घर पहुंचा था तथा बदनाम करने, घर जलाने तथा जान से मारने की धमकी परिवार को दी थी। इस दौरान विवाद होने पर एक ही परिवार के अज्जू उर्फ अजय (23) पिता मोहन उइके, अंकित (26) पिता मोहन उइके, मोहन (50) पिता लखनू उइके, सुनीला (45) पति मोहन उइके सभी निवासी ग्राम जोगीवाड़ा, सिवनी ने कुल्हाड़ी से हमला कर अर्जुन की हत्या कर दी तथा शव को बोरी में भरकर बाइक से बिछुआ क्षेत्र में फेंका था।