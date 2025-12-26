खराब सड़क के कारण गई महिला की जान, महिला को ट्रक ने कुचला, आक्रोशित होकर लोगों ने किया चक्काजाम

chakka jaam
छिंदवाड़ा. नगरनिगम की लापरवाही का नतीजा यह रहा कि आखिरकार महिला को अपनी जान गवानीपड़ी है। खराब सड़क पर महिला की स्कूटी फिसली और सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में महिला आ गई, महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह 7.30 बजे की है, घटना के विरोध में दोपहर के समय स्थानीय लोग एकत्रित हुए तथा हाथों में तख्ती लेकर नरसिंहपुर मार्ग को बंद करते हुए चक्काजाम कर दिया। कुछ समय बाद स्थानीय लोगों को समर्थन देने कांग्रेस भी पहुंच गई, इस दौरान ननि अध्यक्ष सोनू मागो, नेता प्रतिपक्ष हंसा दाड़े समेत कांग्रेस पार्षद व अन्य भी पहुंच गए। सभी ने मिलकर काफी देर तक चक्काजाम किया है, खराब सड़क को लेकर सभी ने ननि, महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बाद में ननि के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर मौके पर पहुंचे तथा वहां मौजूद लोगोंं से ज्ञापन लिया तथा सोमवार से सड़क निर्माण कार्य शुरु करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्काजाम खत्म हो पाया था।
धरमटेकड़ी चौकी प्रभारी अविनाश पारधी ने बताया कि गांधीगज निवासी शीलू (55) पति अतुल महेश्वरी जो कि सुबह 7.30 बजे एक महिला के साथ स्कूटी वाहन से नरसिंहपुर मार्ग पर खापाभाट की ओर जा रही थी। नरसिंहपुर नाका के सामने शॉपिंग कॉम्पलेक्स के सामने कुछ हिस्से में कच्ची सड़क होने के कारण गिट्टियों के कारण स्कूटी फिसल गई। खापाभाट की ओर से आ रहे ट्रक ने सड़क पर गिरी महिला को कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है तथा मामले की जांच कर रही है।
ननि को नरसिंहपुर नाका पर मुख्य सड़क पर नाला का निर्माण करना था। जिसको लेकर खुदाई की गई जो काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ समय पूर्व ही निर्माण शुरु करने के बजाए सड़क पर किए गए गड्ढे मिट्टी से पूर दिए गए लेकिन सड़क को पक्का नहीं किया गया। जिसके कारण कुछ दूरी तक कच्ची सड़क होने से लगातार हादसे हो रहे थे लेकिन ननि कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। ननि अपनी लापरवाही को ठीक करने अब सोमवार से नाला निर्माण कर सड़क को पक्की करने का कार्य करेगा।
