खराब सड़क के कारण गई महिला की जान, महिला को ट्रक ने कुचला, आक्रोशित होकर लोगों ने किया चक्काजाम

छिंदवाड़ा. नगरनिगम की लापरवाही का नतीजा यह रहा कि आखिरकार महिला को अपनी जान गवानीपड़ी है। खराब सड़क पर महिला की स्कूटी फिसली और सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में महिला आ गई, महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह 7.30 बजे की है, घटना के विरोध में दोपहर के समय स्थानीय लोग एकत्रित हुए तथा हाथों में तख्ती लेकर नरसिंहपुर मार्ग को बंद करते हुए चक्काजाम कर दिया। कुछ समय बाद स्थानीय लोगों को समर्थन देने कांग्रेस भी पहुंच गई, इस दौरान ननि अध्यक्ष सोनू मागो, नेता प्रतिपक्ष हंसा दाड़े समेत कांग्रेस पार्षद व अन्य भी पहुंच गए। सभी ने मिलकर काफी देर तक चक्काजाम किया है, खराब सड़क को लेकर सभी ने ननि, महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बाद में ननि के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर मौके पर पहुंचे तथा वहां मौजूद लोगोंं से ज्ञापन लिया तथा सोमवार से सड़क निर्माण कार्य शुरु करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्काजाम खत्म हो पाया था।