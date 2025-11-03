Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

‘सरकार को बदनाम करोगे तो पड़ेंगे डंडे’, MP के ‘मंत्री’ ने फेसबुक लाइव में दी धमकी!

MP News: अवैध शराब बिक्री पर सोशल मीडिया बहस अब बड़ा मुद्दा बन गई है। लाइव में एमपी सरकार में मंत्री ने फेसबुक क्रिएटर पर झूठे आरोप, बदनाम करने और उकसाने का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Akash Dewani

Nov 03, 2025

tourism minister dharmendra singh facebook live damoh mp news

tourism minister dharmendra singh facebook live controversy (फोटो- सोशल मीडिया)

Dharmendra Singh Facebook Live:दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में पर्यटन राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह (Minister of State for Tourism Dharmendra Singh) का फेसबुक लाइव अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। मंत्री ने रविवार रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा था कि 'शराब बिक्री को लेकर एक युवक ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। यह युवक कोई पत्रकार नहीं है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है। फेसबुकिया है, जो टीआरपी पाने के लिए मेरे नाम का सहारा ले रहा है।'

'सरकार को बदनाम करोगे तो पड़ेंगे डंडे'

उन्होंने लाइव में कहा कि जो लोग अनर्गल टिप्पणियां कर उन्हें या सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और डंडे भी पड़ेगे। मंत्री ने आगे कहा कि पुलिस की कार्रवाई फेसबुकिया पर हुई है। मंत्री ने कहा में मेरे पिता और मैं खुद नशा मुक्त हूं। जब भगवती मानव संगठन राजनीतिक दल नहीं था, तब में उसका सदस्य भी रहा था।

धमकाने से नहीं छिपेगी सच्चाई- कमेंट

हालांकि, इस लाइव के दौरान अधिकांश यूजर्स के कमेंट मंत्री सिंह के विरोध में देखे गए। कई यूजर्स ने लिखा कि मंत्री जी, आप भी तो फेसबुक पर ही बोल रहे हैं। अगर फेसबुक पर बोलना अपराध है तो लोकतंत्र का क्या मतलब। यूटूबर को धमकाने से सच्चाई नहीं छिपेगी।

सीएसपी ने आरोपों को बताया निराधार

इस पर सीएसपी एचआ पांडे ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि राघवेंद्र ने भामक पोस्ट की थी और बार. बार बुलाने पर भी थाने नहीं पहुंचाए इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई। पांडे ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर सत कदम उठाए जाएंगे।

यह है पूरा मामला

पिछले एक सप्ताह से जबेरा क्षेत्र में अवैध शराब के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। इसी प्रकरण में राघवेंद्र राठौर नामक युवक ने मंत्री पर सीधे आरोप लगाते हुए कई वीडियो पोस्ट किए। मामला मंत्री के संज्ञान में आने पर उन्होंने एसपी दमोह को जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राघवेंद्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था।

पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद नोटिस पर रिहा किया। हालांकि राघवेंद्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिविल ड्रेस में कुछ लोगों ने दमोह से जबरन उठाकर 15 किलोमीटर दूर ले जाकर मारपीट की और वीडियो डिलीट करने को कहा। उसने दावा किया कि उसे बाद में पता चला कि वे लोग पुलिसकर्मी थे। (mp news)

लाइव पर आए कुछ कमेंट्स

  • विक्रम सिंह- माननीय भाजपा नेता जी, अगर गांव-गांव में अवैध शराब नहीं बिक रही, तो भगवती मानव कल्याण संगठन इतनी मात्रा में पकड़ क्यों रहा है।
  • रूप सिंह लोधी - आप सरकार में हैं और मंत्री भी। आरोप छोड़िए, पूरे प्रदेश में शराब बंद कराइए, तब माने।
  • दिनेश लोधी- गुरुवर जी का संदेश है नशा मुक्त हो सारा प्रदेश। मंत्री जी, पहले नशा खत्म कीजिए तभी जनता का विश्वास मिलेगा।
  • एनबी लोधी और नीलेश सिंगहई जैसे कुछ यूजर्स मंत्री के समर्थन में बोले कि भ्रामक वीडियो बनाकर सरकार को बदनाम किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

MP में ‘सूर्य पुत्री’ ताप्ती प्रदूषित! महाराष्ट्र-गुजरात से आ रहे साफ पानी में मिल रहा सीवर
बुरहानपुर
tapti river water pollution burhanpur sewage treatment plant mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 02:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / ‘सरकार को बदनाम करोगे तो पड़ेंगे डंडे’, MP के ‘मंत्री’ ने फेसबुक लाइव में दी धमकी!

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कसाई मंडी में भैंस के बछड़े की हत्या पर मचा बवाल, गोसेवकों ने किया विरोध

buffalo calf slaughter controversy gosevaks protest kasai mandi mp news
दमोह

औषधि निरीक्षक ने लिया 4 दवाओं का सैंपल; कई दुकानें बंद मिलीं

औषधि निरीक्षक ने लिया 4 दवाओं का सैंपल
दमोह

खाद के कूपन नहीं मिलने से परेशान किसानों ने लगाया जाम, आधा घंटे बंद रहा हटा-पन्ना मार्ग

किसानों ने लगाया जाम, आधा घंटे बंद रहा हटा-पन्ना मार्ग
दमोह

दमोह में ट्रक ने बाइक सवार प्रधान आरक्षक को मारी टक्कर, हटा में कांस्टेबल गंभीर घायल

दमोह में ट्रक ने बाइक सवार प्रधान आरक्षक को मारी टक्कर, हटा में कांस्टेबल गंभीर घायल
दमोह

ठप रही खरीदी: तुलाई को लेकर पथरिया मंडी में व्यापारियों और हम्मालों में हुआ विवाद

तुलाई को लेकर पथरिया मंडी में व्यापारियों और हम्मालों में हुआ विवाद
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.