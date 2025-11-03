‘सरकार को बदनाम करोगे तो पड़ेंगे डंडे’, MP के ‘मंत्री’ ने फेसबुक लाइव में दी धमकी!

tourism minister dharmendra singh facebook live controversy (फोटो- सोशल मीडिया)
Dharmendra Singh Facebook Live:दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में पर्यटन राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह (Minister of State for Tourism Dharmendra Singh) का फेसबुक लाइव अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। मंत्री ने रविवार रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा था कि 'शराब बिक्री को लेकर एक युवक ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। यह युवक कोई पत्रकार नहीं है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है। फेसबुकिया है, जो टीआरपी पाने के लिए मेरे नाम का सहारा ले रहा है।'
उन्होंने लाइव में कहा कि जो लोग अनर्गल टिप्पणियां कर उन्हें या सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और डंडे भी पड़ेगे। मंत्री ने आगे कहा कि पुलिस की कार्रवाई फेसबुकिया पर हुई है। मंत्री ने कहा में मेरे पिता और मैं खुद नशा मुक्त हूं। जब भगवती मानव संगठन राजनीतिक दल नहीं था, तब में उसका सदस्य भी रहा था।
हालांकि, इस लाइव के दौरान अधिकांश यूजर्स के कमेंट मंत्री सिंह के विरोध में देखे गए। कई यूजर्स ने लिखा कि मंत्री जी, आप भी तो फेसबुक पर ही बोल रहे हैं। अगर फेसबुक पर बोलना अपराध है तो लोकतंत्र का क्या मतलब। यूटूबर को धमकाने से सच्चाई नहीं छिपेगी।
इस पर सीएसपी एचआ पांडे ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि राघवेंद्र ने भामक पोस्ट की थी और बार. बार बुलाने पर भी थाने नहीं पहुंचाए इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई। पांडे ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर सत कदम उठाए जाएंगे।
पिछले एक सप्ताह से जबेरा क्षेत्र में अवैध शराब के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। इसी प्रकरण में राघवेंद्र राठौर नामक युवक ने मंत्री पर सीधे आरोप लगाते हुए कई वीडियो पोस्ट किए। मामला मंत्री के संज्ञान में आने पर उन्होंने एसपी दमोह को जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राघवेंद्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था।
पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद नोटिस पर रिहा किया। हालांकि राघवेंद्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिविल ड्रेस में कुछ लोगों ने दमोह से जबरन उठाकर 15 किलोमीटर दूर ले जाकर मारपीट की और वीडियो डिलीट करने को कहा। उसने दावा किया कि उसे बाद में पता चला कि वे लोग पुलिसकर्मी थे। (mp news)
