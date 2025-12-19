दमोह नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों का हुआ परिसीमन : इस तरह होगी नए वार्डों की सीमाएं

दमोह. नगरपालिका दमोह में वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया में देरी की खबर पत्रिका द्वारा प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन द्वारा आनन-फानन में वार्ड सीमांकन की सूची जारी कर दी गई है। गुरुवार को चस्पा हुई 15 दिसंबर में हस्तांतरित इस सूची के सामने आते ही शहर में दिनभर यह चर्चा का विषय रही। सूची के तय किए गए नए वार्ड सीमांकन में शहर के पुराने 8 वार्ड गायब ही नजर आ रहे हैं। जबकि १२ गांवों को इनकी जगह नए वार्ड बनाकर समाहित करना दिखाया जा रहा है। इस तरह शहर में बिना एक भी वार्ड बढ़ाए सीमांकन का कार्य पूरा करना बताया जा रहा है। इसके लिए एसडीएम स्तर से दावा-आपत्तियों के लिए सूचना का प्रकाशन भी करा दिया गया है। इधर, वार्ड सीमांकन की सूची सामने आते ही पार्षदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। दिनभर इसे लेकर नगरपालिका और एसडीएम कार्यालय में हलचल रही।