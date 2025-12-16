16 दिसंबर 2025,

दमोह

दमोह के सेमरा मढिय़ा में युवक की धारदार हथियार से हत्या

Murder in damoh : मध्यप्रदेश के दमोह जिले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घर के सामने आग की तपर ले रहे युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की गई है। इस वारदात के बाद दमोह के सेमरा मढिय़ा और नोहटा थाना क्षेत्रा में ग्रामीण दहशत में है। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में बताए जा रहे है।

दमोह

image

Samved Jain

image

OmPrakash Sharma

Dec 16, 2025

Muder in Damoh

Muder in Damoh

दमोह नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरा मडिया में सोमवार देर रात 24 वर्षीय छत्रपाल सिंह लोधी की बेरहमी से हत्या कर दी गई घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया मृतक युवक घर के सामने आग सेक रहा था कि इसी बीच अज्ञात व्यक्तियों ने किसी भयंकर धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर हमला किया जिससे गर्दन आधे से अधिक कट गई और युवक मौके पर ही घायल अवस्था में लहूलुहान होकर गिर पड़ा

ग्रामीणों ने सुबह देखा था शव


सुबह ग्रामीणों ने शव देखा और परिजनों को सूचना दी देखते ही देखते गांव में हड़कंप मच गया परिजन मौके पर पहुंचे और बेटे की लाश देखकर बेहाल हो गए तत्पश्चात नोहटा पुलिस को सूचना दी गई। रात के समय होने के कारण तत्काल कार्रवाई संभव नहीं हो पाई लेकिन मंगलवार सुबह नोहटाए जबेरा और तेजगढ़ थानों के थाना प्रभारी और एसडीओपी देवीसिंहए पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

युवक के पास मोबाइल भी मिला


घटना स्थल पर युवक के पास मोबाइल भी पड़ा मिला और आलाव के आसपास खून बिखरा था पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है और आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार मृतक छत्रपाल सिंह लोधी तीन भाईयों में मंझला था और किसानी करता था वह अभी अविवाहित था कुछ समय पहले गांव के ही एक व्यक्ति से उसका विवाद भी चल रहा था जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है

पुलिस ने शुरू की जांच


पुलिस सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभिषेक पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली वर्तमान में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है एसपी सोमवंशी ने कहा कि युवक की हत्या अज्ञात लोगों ने की है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के समय पूरा गांव दहशत में था और शव देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया है पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है ताकि अपराधियों को जल्दी से जल्दी न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

Updated on:

16 Dec 2025 07:34 pm

Published on:

16 Dec 2025 07:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह के सेमरा मढिय़ा में युवक की धारदार हथियार से हत्या

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

