स्टूडेंट्स ने आंसर शीट में लिख दिया- इस सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं लगी… पढ़ाई नहीं होने पर गुस्साए बच्चे

जांच करने के लिए बीईओ बाइके कोरी, संकुल प्राचार्य बांसा के साथ मंगलवार को धनगौर स्कूल पहुंचे। इस संबंध में उन्होंने सबसे पहले प्राचार्य से बात की। इसके बाद जांच टीम ने कक्षा में पहुंचकर सीधे बच्चों से बात की। बच्चों से पूछा कि सभी कक्षाएं लग रही हैं, उसपर बच्चों ने हां कहा, लेकिन जैसे ही सामाजिक विज्ञान की कक्षा के बारे में पूछा तो सभी स्टूडेंट ने एक स्वर में कहा— नहीं। बच्चों ने बीइओ को बताया कि 6 महीने से सामाजिक विज्ञान की कक्षा नहीं लग रही है। इस संबंध में शिक्षका और प्राचार्य से भी शिकायत की, लेकिन प्राचार्य सर ने उनकी नहीं सुनी। इसीलिए मजबूरी में उन्होंने उत्तरपुस्तिकाओं में ही इसका लेख कर दिया। इस दौरान प्राचार्य और शिक्षक भी वहां मौजूद थे।