एमपी में कोर्ट में गूंजी किलकारी, पति से मिलने आई महिला ने दिया बच्चे को जन्म

शहर के सिविल वार्ड क्रमांक तीन निवासी 30 वर्षीय सपना वंशकार का पति कैलाश वंशकार पिछले तीन महीनों से चोरी के मामले में जेल में बंद है। मंगलवार को उसकी पेशी थी। इसी दौरान गर्भवती सपना वंशकार अपने पति से मिलने जिला न्यायालय पहुंची थी। वह न्यायालय परिसर में पति से मुलाकात का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई और कुछ ही देर में उसने परिसर में ही शिशु को जन्म दे दिया। इधर, जैसे ही घटना की जानकारी मिली, महिला अधिवक्ताओं ने तत्काल मोर्चा संभाला। उन्होंने महिला की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घेरा बनाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखा और एंबुलेंस बुलवाई। कुछ ही देर में महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है।