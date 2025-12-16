एमपी में ‘कलावा’ से प्रेमी ने लिव इन पार्टनर का घोंटा गला, फिर साड़ी से फंदे पर लटकाया

पुलिस ने मृतका गीता गोस्वामी की बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए 11 दिसंबर को नानी के घर पर गई हुई थी और मां घर पर अकेली थी। दूसरे दिन 12 दिसंबर को दोपहर में जब वो घर आई तो मां को फांसी के फंदे पर झूलते देखा। बेटी ने ये भी बताया बलराम उर्फ गोलू सेन निवासी बालागंज का उसके घर पर आना जाना रहता था। इस आधार पर पुलिस बलराम को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी बलराम ने बताया कि वो 11 दिसंबर की रात गीता के घर गया था। इसी दौरान उसका गीता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने कलावा से गीता का गला घोंट दिया था। गीता के मरने के बाद उसने उसके शव को साड़ी से फंदे पर लटका दिया था ताकि सभी को लगे कि उसने आत्महत्या की है।