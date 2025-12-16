16 दिसंबर 2025,

नर्मदापुरम

एमपी में ‘कलावा’ से प्रेमी ने लिव इन पार्टनर का घोंटा गला, फिर साड़ी से फंदे पर लटकाया

mp news: पुलिस ने तीन दिन में फेक सुसाइड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी प्रेमी के गुनाह का किया पर्दाफाश...।

नर्मदापुरम

image

Shailendra Sharma

Dec 16, 2025

narmadapuram

Live in partner strangled his girlfriend with a Kalava (फोटो सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में तीन दिन पहले 12 दिसंबर को हुई महिला की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महिला की हत्या कर सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन आरोपी का जुर्म ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। महिला का हत्यारा उसका ही लिव इन पार्टनर निकला है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कलाई पर बंधे कलावा से गला घोंटकर महिला की हत्या की थी और फिर शव को साड़ी से फंदे पर लटकाकर भाग गया था।

12 दिसंबर को घर में फांसी पर लटकी मिली थी महिला

नर्मदापुरम के अमर चौक में किराए के मकान में रहने वाली 40 साल की महिला गीता गोस्वामी की लाश उसके ही घर में 12 दिसंबर को साड़ी के फंदे से लटकी मिली थी। गीता की बेटी जब दोपहर में घर पहुंची तो मां को फांसी के फंदे पर लटका देख उसने पड़ोसियों को सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर गीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और मामले की जांच कर रही थी। घटनास्थल की जांच के दौरान एफएसएल टीम को फांसी के बजाए संघर्ष के निशान मिले थे। इसी कारण पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही थी।

कलावा से घोंटा था गला

पुलिस ने मृतका गीता गोस्वामी की बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए 11 दिसंबर को नानी के घर पर गई हुई थी और मां घर पर अकेली थी। दूसरे दिन 12 दिसंबर को दोपहर में जब वो घर आई तो मां को फांसी के फंदे पर झूलते देखा। बेटी ने ये भी बताया बलराम उर्फ गोलू सेन निवासी बालागंज का उसके घर पर आना जाना रहता था। इस आधार पर पुलिस बलराम को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी बलराम ने बताया कि वो 11 दिसंबर की रात गीता के घर गया था। इसी दौरान उसका गीता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने कलावा से गीता का गला घोंट दिया था। गीता के मरने के बाद उसने उसके शव को साड़ी से फंदे पर लटका दिया था ताकि सभी को लगे कि उसने आत्महत्या की है।

