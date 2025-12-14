कमरे में छिपकर बेटी को कपड़े बदलते देख रहा था ‘पिता’, मां आई तो मचा हंगामा

प्रतीकात्मक तस्वीर
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक युवती ने अपने सौतेले पिता पर छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती अपनी मां के साथ बाणगंगा थाने पहुंची थी। पीड़ित युवती के मुताबिक सौतेला पिता उसे कपड़े बदलते हुए छिपकर देख रहा था। सौतेले पिता की हरकत का मां और उसने विरोध किया तो उसने छेड़छाड़ की और मारपीट भी की। आरोपी सौतेला पिता फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
घटना शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की है जहां रहने वाली एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी मां ने करीब 15 साल पहले पति से तलाक लेकर विश्वपाल नाम के शख्स से दूसरी शादी की थी। सौतेला पिता विश्वपाल बीते 2-3 साल से उस पर बुरी नजर रख रहा था वो मां के कारण सबकुछ सहन कर रही थी। पीड़िता के मुताबिक वो शनिवार को अपनी सहेली के घर गई थी, शाम को वापस लौटी तो नहाने के बाद कमरे में कपड़े बदल रही थी। कमरे में सौतेला पिता पलंग के पीछे छिपा था और उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा था।
पीड़ित युवती ने बताया कि जब उसने कमरे में छिपे सौतेले पिता को देखा तो विरोध किया और शोर मचाया। मां किचिन में काम कर रही थी वो भागती हुई कमरे में आई तो सौतेले पिता ने मां के साथ मारपीट करना शुरु कर दी और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। विरोध करने पर युवती के साथ भी सौतेले पिता ने मारपीट की। इस घटना के बाद युवती ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक सौतेला पिता भाग चुका था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी सौतेले पिता की तलाश शुरु कर दी है।
