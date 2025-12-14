कमरे में छिपकर बेटी को कपड़े बदलते देख रहा था ‘पिता’, मां आई तो मचा हंगामा

पीड़ित युवती ने बताया कि जब उसने कमरे में छिपे सौतेले पिता को देखा तो विरोध किया और शोर मचाया। मां किचिन में काम कर रही थी वो भागती हुई कमरे में आई तो सौतेले पिता ने मां के साथ मारपीट करना शुरु कर दी और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। विरोध करने पर युवती के साथ भी सौतेले पिता ने मारपीट की। इस घटना के बाद युवती ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक सौतेला पिता भाग चुका था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी सौतेले पिता की तलाश शुरु कर दी है।