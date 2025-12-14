14 दिसंबर 2025,

रविवार

इंदौर

MP Food Safety Officer Exam 2025 : 42 हजार अभ्यर्थियों की परीक्षा आज, केंद्र पहुंचने से पहले जान लें

MP Food Safety Officer Exam 2025 : एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 आयोजित की है। इसके लिए आयोग ने 4 शहरों में 111 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षार्थियों को केंद्र पर 45 मिनट पहले पहुंचना है। जानें जरूरी नियम व शर्तें।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 14, 2025

MP Food Safety Officer Exam 2025

खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 आज (Photo Source- Patrika)

MP Food Safety Officer Exam 2025 : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 का आयोजन आज रविवार को किया जा रहा है। इस संबंध में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों और केंद्राध्यक्षों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 45 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है। परीक्षा केंद्रों में सुबह 11:15 से 11:45 बजे तक ही प्रवेश मिल सकेगा। इसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, सभी अभ्यर्थियों को समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परीक्षा

परीक्षा दोपहर 12 से तीन बजे तक रखी गई है। इस दौरान दो स्तर पर चेकिंग की जाएगी। पहले चरण में बायोमेट्रिक सत्यापन और दूसरे चरण में सामान्य तलाशी होगी। अधिकारियों के मुताबिक इन प्रक्रियाओं में समय लगता है, इसलिए देर से पहुंचने पर अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।

42000 अभ्यार्थी होंगे परीक्षा में शामिल

खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के अंतर्गत कुल 67 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 42 हजार 592 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने परीक्षा के लिए चार शहरों में केंद्र बनाए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 44 केंद्र रखे हैं, जहां 17 हजार 072 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। भोपाल में 29, जबलपुर में 23 और ग्वालियर में 15 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

दो प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे

परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे। पहले पेपर में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश से जुड़े विषय शामिल होंगे। दूसरे पेपर में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जिनमें कृषि, बायोलॉजी और अन्य संबंधित विषयों से सवाल पूछे जाएंगे।

पास होने के लिए 40% अंक जरूरी

अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो।

14 Dec 2025 06:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP Food Safety Officer Exam 2025 : 42 हजार अभ्यर्थियों की परीक्षा आज, केंद्र पहुंचने से पहले जान लें

