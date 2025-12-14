MP Food Safety Officer Exam 2025 : 42 हजार अभ्यर्थियों की परीक्षा आज, केंद्र पहुंचने से पहले जान लें

खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के अंतर्गत कुल 67 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 42 हजार 592 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने परीक्षा के लिए चार शहरों में केंद्र बनाए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 44 केंद्र रखे हैं, जहां 17 हजार 072 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। भोपाल में 29, जबलपुर में 23 और ग्वालियर में 15 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।