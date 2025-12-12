‘बेवफा सोनम रघुवंशी’ की दो सहेलियों ने खोले कितने राज…? हत्याकांड में बड़ा अपडेट

शिलांग कोर्ट में दीपांशी के बयान दर्ज किए गए। प्रियांशी के बयान अगली सुनवाई में होंगे। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सबसे पहले दीपांशी से सोनम(Sonam Raghuvanshi) की पहचान करने के बाद उसके व्यवहार को लेकर सवाल-जवाब किए। इस दौरान राजा को पहचानने और उससे जुड़े सवाल भी शिलांग कोर्ट ने दीपांशी से किए। मालूम हो, शिलांग कोर्ट में पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने सोनम के साथ इन दोनों की पेशी की मांग की थी। इसके बाद नोटिस जारी कर उन्हें शिलांग कोर्ट में हाजिरी के लिए कहा गया था। जब वे पेश नहीं हुईं तो दूसरा नोटिस जारी कर इंदौर कोर्ट से ही ई-कोर्ट के जरिए पेश होने को कहा गया।