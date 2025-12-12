12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

इंदौर

‘बेवफा सोनम रघुवंशी’ की दो सहेलियों ने खोले कितने राज…? हत्याकांड में बड़ा अपडेट

Raja Raghuvanshi Murder: राजा रघुवंशी हत्याकांड में गुरुवार को शिलांग कोर्ट में सुनवाई हुई। गवाह बनाई गईं सोनम की सहेलियां इंदौर जिला कोर्ट से ई-कोर्ट सेवा के जरिए शिलांग कोर्ट में पेश हुईं। जानिए सहेलियों ने खोले कैसे राज...?

इंदौर

image

Avantika Pandey

Dec 12, 2025

Raja Raghuvanshi Murder

Raja Raghuvanshi Murder सोनम रघुवंशी की सहेलियां शिलांग कोर्ट में पेश, दर्ज कराए बयान (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Raja Raghuvanshi Murder: राजा रघुवंशी हत्याकांड में गुरुवार को शिलांग कोर्ट में सुनवाई हुई। गवाह बनाई गईं सोनम की सहेलियां इंदौर जिला कोर्ट से ई-कोर्ट सेवा के जरिए शिलांग कोर्ट में पेश हुईं। इस दौरान उनके साथ वकील भी मौजूद थे। बयान दर्ज कराने वाली दोनों युवतियों के नाम दीपांशी और प्रियांशी बताए जा रहे हैं। दोनों सोनम के भाई गोविंद की फैक्ट्री में कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं।

सोनम के साथ इन दोनों की पेशी की मांग

शिलांग कोर्ट में दीपांशी के बयान दर्ज किए गए। प्रियांशी के बयान अगली सुनवाई में होंगे। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सबसे पहले दीपांशी से सोनम(Sonam Raghuvanshi) की पहचान करने के बाद उसके व्यवहार को लेकर सवाल-जवाब किए। इस दौरान राजा को पहचानने और उससे जुड़े सवाल भी शिलांग कोर्ट ने दीपांशी से किए। मालूम हो, शिलांग कोर्ट में पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने सोनम के साथ इन दोनों की पेशी की मांग की थी। इसके बाद नोटिस जारी कर उन्हें शिलांग कोर्ट में हाजिरी के लिए कहा गया था। जब वे पेश नहीं हुईं तो दूसरा नोटिस जारी कर इंदौर कोर्ट से ही ई-कोर्ट के जरिए पेश होने को कहा गया।

हनीमून पर प्रेमी से मिलकर हत्या का आरोप

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम से शादी हुई थी। 20 मई को वे हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। 24 मई को राजा-सोनम से परिवार का संपर्क टूट गया। 27 मई से दोनों की सर्चिंग शुरू हुई और 2 जून को खाई में राजा का शव मिला। 3 जून को राजा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि पेड़ काटने वाले हथियार से उनकी हत्या की गई थी।

यूपी में मिली थी सोनम

9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पर मिली। शिलांग पुलिस ने सोनम द्वारा अपने प्रेमी राज कुशवाह और अन्य लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या का खुलासा किया था। पुलिस ने सोनम सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन की जमानत हो चुकी है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 'बेवफा सोनम रघुवंशी' की दो सहेलियों ने खोले कितने राज…? हत्याकांड में बड़ा अपडेट

