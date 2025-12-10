13 दिसंबर को एंट्री करेगा ‘पश्चिमी विभोभ’, 19 जिलों में पलटी मारेगा मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग(India Meteorological Department – IMD) ने बताया, इंदौर में दो से तीन दिन में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के ऊपर से जेट स्ट्रीम के रूप में गुजर रहा है। 12 किमी की ऊंचाई पर 200 से 230 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है। 13 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी हिमालय क्षेत्र से सक्रिय हो रहा है, इसका असर भी रहेगा। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी कमी रहने की संभावना है। एमपी के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सीहोर, छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में मौसम करवट लेगा।