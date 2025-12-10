MP GST की बड़ी कार्रवाई, MP का अब तक का सबसे बड़ा TAX Demand नोटिस जारी

नोटिस अनुसार 2002 करेाड़ रुपए की देनदारी में कई प्रकार के कर और सेस शामिल हैं। इसमें 151 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में निर्धारित किए गए, जिसमें 75.82 करोड़ सेंट्रल जीएसटी और 75.82 करोड़ रुपए स्टेट जीएसटी है। इसके अलावा 1784 करोड़ रुपए का सेस और 76.67 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी राशि भी आरोपित की गई है। यह कर चोरी जुलाई 2017 से 10 जून 2020 के बीच की गई कारोबारी गतिविधियों से संबंधित है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इस अवधि में कर चोरी की राशि अलग-अलग चरणों में बढ़ती रही। साल 2020 में वाधवानी समूह और उनसे जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों पर की गई छापामार कार्रवाई में विक्रय अनियमितताओं के बड़े प्रमाण मिले थे।