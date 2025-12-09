MP Cabinet: चीतों से लेकर अस्पताल तक एमपी में बड़े बदलावों को मंजूरी, सीएम का खजुराहो स्ट्रॉक

MP Cabinet Big Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर सीएम का स्वागत किया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कॉलेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।