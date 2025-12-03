एमपी में एक साथ 75 अफसरों को अनूठी सजा, नये फरमान से वायरल हो गईं IAS Officer संस्कृति जैन

इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता का कहना है कि सहायक यंत्री और उप यंत्रियों की विधानसभा वार तैनाती की गई है। वे SIR के काम में जुटे हैं। बता दें कि पिछले दिनों ही कलेक्टर के रूप में सिवनी से नगर निगम कमिश्नर बनकर भोपाल आई हैं। ज्वाइनिंग के बाद निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर से उनके सिविल के काम के बारे में जानकारी मांगी थी। जिसके बारे में 15 दिन में भी ये अफसर कोई जवाब नहीं दे सके।