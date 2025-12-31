एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कई अधिकारियों को किया पदोन्नत, बढ़ाई जिम्मेदारियां

ऐश्वर्य वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा, जिला डिंडोरी को पदोन्नत करते हुए उसी स्थान पर पदस्थापना की गई है।

रवि कुमार सिहाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादोन जिला सिवनी को पदोन्नत किया गया है।

आशीष, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा जिला बड़वानी को भी इस पदोन्नति का लाभ मिला है।

कार्तिकेय जायसवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी जिला बालाघाट को पदोन्नत किया गया है।

विशाल धाकड़, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुक्षी धार को पदोन्नत किया गया है।